‘Taarak Mehta Ka Ooltah ChashmahLe père de l’acteur Bhavya Gandhi a succombé au COVID-19 récemment. Vinod Gandhi a été testé positif au coronavirus il y a quelques semaines et sa famille a eu du mal à lui trouver un lit à l’hôpital pour son traitement. Lors d’une récente interaction, la mère de Bhavya, Yashoda Gandhi, a longuement parlé de la lutte que toute la famille a dû affronter en raison d’un manque de traitement. Elle a révélé qu’elle l’avait vu pour la dernière fois le 23 avril 2021, alors qu’il était admis à l’hôpital Kokilaben de Mumbai.

Yashoda a déclaré à Spotboye: « Il y a un mois, Vinod a eu une fièvre légère suivie de douleurs thoraciques. Une scintigraphie thoracique a montré une infection à 5%, mais le médecin a suggéré l’isolement à domicile et des médicaments après avoir consulté un spécialiste. Cependant, même après deux jours, il n’a pas eu tout soulagement. «

Elle a en outre raconté: «Nous avons de nouveau fait passer son scanner … et malheureusement, nous avons appris que l’infection avait doublé et que nous devions l’admettre à l’hôpital. Mais je ne recevais aucun hôpital. Partout où j’appelais, ils m’a demandé de m’inscrire à BMC et quand notre numéro viendra, ils m’appelleront … J’ai finalement trouvé un lit pour lui dans un hôpital de Dadar. Il est resté deux jours et des médecins m’ont dit qu’il avait besoin d’une unité de soins intensifs et nous ne l’avons pas pour le moment. Alors, s’il vous plaît, transférez-le dans un autre hôpital, après quoi j’ai passé au moins 500 appels à la recherche d’un lit aux soins intensifs … un de mes amis a finalement réussi à trouver un lit aux soins intensifs dans un petit hôpital à Goregaon. «

Yashoda a ajouté: « Le médecin nous a demandé d’organiser l’injection de Remdesvir et j’ai littéralement payé le coût de huit injections pour six injections. Après cela, ils m’ont demandé d’organiser une injection de ‘toxine’ … je devais la faire importer de Dubaï et cela aussi, en utilisant la source et en payant un lakh pour une injection de 45k. «