Un ancien doubleur de la série animée Fox « Bob’s Burgers » demande la clémence pour ses activités lors de l’émeute du 6 janvier au Capitole, en partie parce que « c’est un acteur hollywoodien acclamé» dont le statut est utilisé par le gouvernement « pour faire valoir un point auprès du public ».

Jay Johnston a joué Jimmy Pesto dans l’émission de longue date jusqu’à ce que sa participation soit rendue publique le 6 janvier 2021. Il a également joué l’officier Taylor dans « Arrested Development ».

Il devrait être condamné lundi quatre chefs d’accusation, dont celui d’entrave criminelle à des officiers, en relation avec l’insurrection du 6 janvier. Dans les années qui ont suivi l’émeute, des centaines de personnes ont été condamnées pour leurs rôles dans cette journée chaotique et meurtrière.

Selon sa note de détermination de la peine, Johnston fait valoir que « le gouvernement a constamment surestimé la participation de M. Johnston au Capitole ce jour-là » en raison de son statut de célébrité. En outre, Johnston a déclaré que le gouvernement fédéral poursuivait son inculpation sur une base « coupable par association » « plutôt que de rester concentré sur les actions individuelles de M. Johnston ».

La note de Johnston affirme également que sa conduite après le 6 janvier « reflète de véritables remords et une acceptation de la responsabilité », et note qu’il a contacté le gouvernement par l’intermédiaire d’un avocat pour donner son identité en tant que personne représentée au Capitole le 6 janvier 2021. Il a également volontairement « a produit toutes les preuves médiatiques en sa possession décrivant les événements du 6 janvier », mais « malgré sa coopération et sa représentation par un avocat, le gouvernement a choisi d’exécuter un mandat de perquisition à son domicile ».

Johnston a été arrêté en juin 2021. Les enquêteurs ont déclaré qu’il avait poussé la police avec un bouclier de police volé à une entrée tunnel du Capitole et qu’il avait aidé d’autres émeutiers en rinçant leurs yeux avec de l’eau en bouteille.

Malgré les efforts de Johnston pour expier ses activités du 6 janvier, a-t-il déclaré, il n’a « pas été en mesure de subvenir à ses besoins en tant qu’acteur » et a par la suite été « publiquement exclu de divers projets et a effectivement été mis sur liste noire par l’industrie du cinéma et de la télévision ». .»

La note note que même si Johnston a plaidé coupable de troubles civils, il « devrait être condamné uniquement pour sa conduite réelle du 6 janvier ; indépendamment de ce qui a pu se passer autour de lui et quel que soit son statut d’acteur hollywoodien.

À cette fin, Johnston défend la peine de 18 mois d’emprisonnement recommandée par le gouvernement.

Le propre mémorandum de détermination de la peine du gouvernement affirme que Johnston « a aidé au moins 4 autres émeutiers à se laver les yeux après avoir été aspergés de gaz poivré, a utilisé un bouclier anti-émeute volé par la police du Capitole des États-Unis pour construire un « mur de bouclier » contre la police à l’intérieur du tunnel et a participé à « poussée » contre la police.

Soutenez le journalisme libre Pensez à soutenir le HuffPost à partir de 2 $ pour nous aider à fournir un journalisme gratuit et de qualité qui donne la priorité aux gens. Vous n’avez pas les moyens de contribuer ? Soutenez le HuffPost en créant un compte gratuit et connectez-vous pendant que vous lisez. Merci pour votre contribution passée au HuffPost. Nous sommes sincèrement reconnaissants envers les lecteurs comme vous qui nous aident à garantir que notre journalisme reste gratuit pour tous. Les enjeux sont élevés cette année et notre couverture pour 2024 pourrait bénéficier d’un soutien continu. Envisageriez-vous de devenir un contributeur régulier du HuffPost ? Merci pour votre contribution passée au HuffPost. Nous sommes sincèrement reconnaissants envers les lecteurs comme vous qui nous aident à garantir que notre journalisme reste gratuit pour tous. Les enjeux sont élevés cette année et notre couverture pour 2024 pourrait bénéficier d’un soutien continu. Nous espérons que vous envisagerez de contribuer à nouveau au HuffPost. Soutenez le HuffPost Vous avez déjà contribué ? Connectez-vous pour masquer ces messages.

De plus, malgré les affirmations de remords de Johnston, les documents gouvernementaux indiquent qu’il « a envoyé des messages à ses amis et à sa famille dans les jours qui ont suivi le 6 janvier, affirmant que les événements survenus au Capitole américain avaient été exagérés par les médias et qu’il s’agissait d’un « coup monté ».