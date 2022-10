Lancez votre magasinage des Fêtes : cadeaux et gadgets qui coûtent 30 $ ou moins

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Le Black Friday et le Cyber ​​​​Monday sont encore dans des semaines, mais les vacances seront là avant que vous ne le sachiez. Avec l’inflation plus forte que jamais, nous avons recherché des cadeaux abordables de moins de 30 $ qui conviendront à une grande variété de personnes, des jeunes enfants aux grands-parents. Découvrez nos favoris ci-dessous, y compris tout, des gadgets aux livres, et bien d’autres. Nous avons personnellement testé ou utilisé la plupart d’entre eux et c’est quelque chose que nous aimerions donner – ou recevoir – pendant les vacances ou à tout autre moment de l’année.

Notez que les prix et la disponibilité des produits sélectionnés étaient exacts au moment de la publication, mais les deux sont sujets à changement sans préavis. Si un prix supérieur à 30 $ est affiché, notez qu’un coupon instantané peut être disponible pour faire baisser le prix.

David Carnoy/CNET Ce petit gars est un vieux favori. Il est petit, portable et résistant à l’eau, et sonne bien pour son prix. Inscrit à environ 37 $, vous le trouverez presque toujours à prix réduit sur Amazon jusqu’à 30 $ ou moins. Et la version actuellement en vente propose désormais une charge USB-C, et non l’ancienne norme micro-USB qu’elle avait lorsque nous l’avons initialement examinée. Lisez notre revue Tribit XSound Go. Vous recevez des alertes de prix pour Tribit XSound Go (Noir)

Loge Chez moi, le Lodge Grill Pan s’utilise au moins une fois par semaine pour cuisiner du mahi mahi ou des burgers de dinde (pour n’en citer que quelques-uns). C’est un moyen facile et peu coûteux d’apporter l’essence de l’expérience de grillade à votre cuisinière, ce qui est particulièrement utile pendant les mois d’hiver.

John Falcone/Crumpe Acheter un cadeau pour quelqu’un qui égare toujours sa veste, son sac à main ou son sac à dos ? Avec un Apple AirTag en place, ce problème devrait appartenir au passé : ouvrez simplement l’application Find My sur l’iPhone, et l’élément manquant peut être retrouvé partout où il y a un appareil Apple à proximité (ce qui est à peu près partout). Commandez suffisamment tôt sur Apple.com et vous pourrez commander avec des initiales ou des emoji gravés personnalisés (comme illustré ici). Un seul AirTag coûte 29 $ et vous pouvez obtenir un pack de 4 pour 99 $. Acheter pour un propriétaire d’Android ? Obtenir un Balise intelligente Galaxy (pour les gens de Samsung) ou un Tuile (tout autre propriétaire de téléphone Android).

Amazon/Capture d’écran par CNET L’auteur et illustrateur David Macaulay publie des livres détaillés illustrés à la main depuis les années 1970, dans lesquels il documente méticuleusement la conception et la construction de tout, des châteaux, mosquées, pyramides et cathédrales au fonctionnement d’équipements spécialisés ou banals allant des guitares électriques aux perceuses de dentiste dans Comment les choses fonctionnent. Bien que ces livres soient conçus pour des lecteurs dès l’âge de six ans, ils servent également d’excellents livres de table basse pour tous les âges. J’ai reçu plusieurs de ces livres quand j’étais enfant et j’aime toujours les feuilleter des décennies plus tard. Macaulay a même rendu et mis à jour certains de ses livres classiques en noir et blanc pour ajouter de la couleur, notamment Castle (illustré) et cathédrale.

David Carnoy/CNET Comme la plupart des véritables écouteurs sans fil des marques chinoises vendues via Amazon, ce modèle Tranya a un aspect et une sensation assez génériques, en particulier le boîtier, et ils peuvent ne pas convenir à toutes les oreilles de la même manière – ils dépassent un peu. Mais si vous obtenez un joint étanche, ils sonnent bien, avec des basses puissantes et bien définies et de bons détails (pour un véritable écouteur sans fil). Ils fonctionnent également correctement comme casque pour passer des appels, grâce à une réduction du bruit décente qui aide à atténuer le bruit de fond afin que les gens puissent mieux entendre votre voix. La durée de vie de la batterie est évaluée à 8 heures à des niveaux de volume modérés et celles-ci sont entièrement étanches avec un indice IPX7. Même si vous achetez pour quelqu’un qui a déjà un jeu d’écouteurs préféré, ceux-ci sont suffisamment abordables pour fonctionner comme une bonne sauvegarde.

Sorciers de la côte Certains D&D à l’ancienne sont une belle pause face à face avec le monde virtuel des jeux vidéo. Le kit Essentials vous donne tout ce dont un groupe d’aventuriers crayon et papier a besoin pour faire des quêtes, mais les vrais débutants peuvent opter pour le tout aussi abordable. Ensemble de démarrage Au lieu. (Ceux qui s’ennuient déjà avec D&D peuvent plonger leurs orteils dans le monde de Gloomhaven avec le Mâchoires du Lion mis à la place, ce qui est juste un peu plus de 30 $.)

David Anders/Crumpe Il existe de nombreuses prises intelligentes bon marché, mais la Leviton D215P-2RW est notre préférée actuelle. La fonctionnalité qui tue ici est la compatibilité universelle : elle fonctionne avec les configurations de maison intelligente Google, Alexa ou Apple HomeKit. De plus, la conception de garniture de ce gadget laisse la deuxième prise ouverte aux affaires.

Sarah Tew / Crumpe Histoire vraie : à l'époque où j'étais collégial, les disquettes de 3,5 pouces étaient une chose, et elles stockaient un énorme 1,44 mégaoctet de données dessus. Ce lecteur flash coûte moins de 21 $ et stocke 128 Go, soit l'équivalent de près de 89 000 de ces disquettes. Ce modèle est équipé de connecteurs USB-A et USB-C, il fonctionnera donc avec n'importe quel ordinateur ainsi qu'avec les nouveaux modèles d'iPad Pro et Mini.