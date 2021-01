Le sénateur américain Ted Cruz et 10 autres républicains ont annoncé leur intention de soulever des objections à la formalisation de la victoire du démocrate Joe Biden à l’élection présidentielle, organisant une confrontation politique potentiellement interminable pour certifier le résultat.

«Quelle que soit la mesure, les allégations de fraude et d’irrégularités lors de l’élection de 2020 dépassent toutes celles de notre vie», Cruz et ses alliés ont déclaré samedi, dans un communiqué conjoint. Ils ont demandé qu’une commission électorale soit nommée immédiatement pour mener un audit d’urgence de 10 jours des résultats de vote dans les États qui ont été contestés.

Cruz, qui est du Texas, est rejoint dans le différend par les sénateurs Ron Johnson (R-Wisconsin), James Lankford (R-Oklahoma), Steve Daines (R-Montana), John Kennedy (R-Louisiana), Marsha Blackburn (R -Tennessee) et Mike Braun (R-Indiana), ainsi que par les Sénateurs élus Roger Marshall (R-Kansas), Bill Hagerty (R-Tennessee) et Tommy Tuberville (R-Alabama). Le sénateur Josh Hawley (R-Missouri) avait précédemment déclaré qu’il souleverait une objection à la certification électorale, qui devrait avoir lieu lorsque le Congrès se réunira le 6 janvier.

Alors que le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Kentucky), avait espéré éviter une bagarre politique avec les républicains considérés comme résistant à la volonté des électeurs, le groupe dirigé par Cruz a fait valoir qu’après que la Cour suprême et d’autres tribunaux aient refusé d’examiner le bien-fondé de l’élection- allégations de fraude, il incombe au Congrès d’aider à restaurer la confiance dans le processus démocratique américain. Biden devrait prendre ses fonctions, en remplacement du républicain Donald Trump, le 20 janvier.

«Un audit juste et crédible – mené rapidement et achevé bien avant le 20 janvier – améliorerait considérablement la confiance des Américains dans notre processus électoral et renforcerait considérablement la légitimité de celui qui deviendra notre prochain président». dit le groupe républicain.

Les sénateurs ont cité des sondages montrant que 39% des Américains, dont 31% des électeurs indépendants inscrits, pensent que le résultat de l’élection était frauduleux. Ils ont également souligné que lorsque des objections électorales ont été soulevées à de nombreuses reprises dans le passé – de 1877 à 2017 – les allégations n’ont pas été rejetées par les médias ni présentées comme «des radicaux essayant de saper la démocratie».

«Que nos élus ou nos journalistes le croient ou non, cette profonde méfiance à l’égard de nos processus démocratiques ne disparaîtra pas comme par magie». dit le groupe. « Cela devrait nous concerner tous et cela constitue une menace permanente pour la légitimité de toute administration ultérieure. »

Une fois l’audit d’urgence terminé, les États contestés évalueraient les conclusions de la commission et convoqueraient des sessions législatives spéciales pour certifier ou modifier leurs résultats de vote, selon le communiqué.

Au minimum, les objections sénatoriales conduiraient probablement à un processus de certification litigieux. Si à la fois un sénateur et un membre de la Chambre s’opposent au résultat des élections d’un État individuel, les deux chambres débattent et votent pour savoir si le défi est soutenu.

« Nous ne sommes pas naïfs », a déclaré le groupe dirigé par Cruz. « Nous nous attendons pleinement à ce que la plupart, sinon tous les démocrates, et peut-être plus que quelques républicains, votent autrement. Mais le soutien de l’intégrité électorale ne devrait pas être une question partisane. »

