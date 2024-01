Lancez un restaurant d’arcade et d’autres divertissements à Green Acres alors que le centre commercial prévoit une refonte de 100 millions de dollars

Green Acres Mall renforce son offre de divertissement en prévoyant une rénovation de 100 millions de dollars pour attirer davantage de magasins haut de gamme.

Launch Family Entertainment, qui propose un bowling, des trampolines, une arcade, un parcours de guerrier ninja et de la nourriture, ouvrira une salle de 34 181 pieds carrés dans le centre commercial Valley Stream fin 2024 ou début 2025, a déclaré le franchisé Wisam « Sammy » Assaedi.

De plus, Chuck E. Cheese, un établissement familial, connu pour sa mascotte de souris, ses jeux d’arcade, ses soirées pizza et son slogan « où un enfant peut être un enfant », ouvrira ses portes dans un espace de 12 889 pieds carrés à Green Acres Commons. , le centre commercial adjacent au centre commercial, en février, comme l’a rapporté Newsday plus tôt ce mois-ci.

Les changements font partie des plans visant à diversifier davantage la liste des locataires du centre commercial, a déclaré Eric Bunyan, vice-président principal du crédit-bail chez The Macerich Co., la société d’investissement immobilier basée à Santa Monica, en Californie, qui possède Green Acres Mall et Green Acres Commons.

“Nous cherchons à apporter davantage de divertissement et d’utilisations plus expérientielles”, a-t-il déclaré.

Launch aura une entrée intérieure au deuxième étage du centre commercial, ce qui ne fait pas partie du vaste réaménagement prévu pour la propriété, mais c’est une zone qui est plus difficile que le premier étage pour générer une demande de vente au détail, a-t-il déclaré.

« Nos locataires les plus performants sont au rez-de-chaussée et non au deuxième étage. Le lancement est une utilisation de destination et un générateur de trafic », a-t-il déclaré.

Sur les 28 Launch parcs actuellement ouverts dans 14 États, dont la Géorgie, le Massachusetts, le New Jersey, New York et la Virginie, 22 sont des franchises, a déclaré Craig Erlich, PDG de Launch Entertainment, dont le siège est à Rhode Island.

Planifier un lancement

La franchise Launch à Green Acres se trouvera dans un espace qui fait désormais partie de l’unité de 73 000 pieds carrés sur deux étages occupée par le détaillant discount Shoppers World depuis septembre 2021.

Shoppers World, dont le siège est à Manhattan, qui compte 37 magasins vendant des vêtements, des accessoires et des articles d’ameublement à prix réduits, n’a pas répondu à la demande de commentaires de Newsday.

Le site de lancement sera exploité par WSF Inc., une entité familiale dont le partenaire majoritaire est Assaedi.

Son groupe a ouvert une franchise appelée Launch Trampoline Park Queens à Howard Beach en 2018 et a un Launch Family Entertainment en construction à Brooklyn qui ouvrira dans environ six mois, a-t-il déclaré.

L’expansion à Green Acres était logique, a déclaré Assaedi, un résident du Queens.

«Je connais juste le centre commercial. … Et quand je fais du shopping, Green Acres est généralement bondé et il n’y a pas de divertissement là-bas », a-t-il déclaré.

Fondé à Warwick, Rhode Island, en 2012 par Rob et Erin Arnold, Launch a commencé comme des sites de trampoline appelés Launch Trampoline Parks, avant que le nom des nouveaux parcs ne soit changé pour Launch Family Entertainment en 2022, a déclaré Erlich, qui est un résident d’East Setauket.

“C’est vraiment devenu un centre de divertissement familial à part entière”, a-t-il déclaré.

L’entreprise a commencé à franchiser en 2016, a-t-il déclaré. Launch prévoit l’ouverture de 19 sites supplémentaires en 2024 et 2025, a-t-il déclaré.

Refonte du commerce de détail

Macerich a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’elle prévoyait un réaménagement allant jusqu’à 400 000 pieds carrés du côté est du centre commercial, qui amènerait un supermarché ShopRite indépendant de 80 000 pieds carrés dans ce qui est maintenant un parking et démolirait l’ancien. Magasins Sears et Sears Auto.

Ces deux bâtiments seraient remplacés par des espaces ouverts paysagers, des terrasses de restauration/espaces d’agrément et un parking.

Le plan prévoit également la conversion de l’ancien magasin Kohl’s et du centre commercial adjacent en nouveaux magasins et restaurants avec entrées extérieures.

Le coût du réaménagement est estimé entre 100 et 115 millions de dollars, a déclaré Macerich lors d’un récent événement organisé par un groupe immobilier au centre commercial.

Le plan nécessite les approbations de construction de la ville de Hempstead, et ce processus débutera ce printemps, a indiqué l’entreprise.

Situé sur Sunrise Highway, le centre commercial Green Acres a été construit en 1956. Macerich a acheté le centre commercial pour 500 millions de dollars à Vornado Realty Trust en 2013 et a construit Green Acres Commons en 2016. Le centre commercial et le centre commercial totalisent 2,06 millions de pieds carrés.

Parmi les 44 propriétés commerciales de Macerich, Green Acres est la deuxième plus visitée, a indiqué la société. Mais étant donné que la plupart des locataires de Green Acres vendent des produits à prix modérés, une refonte est nécessaire pour rendre le centre commercial plus compétitif dans l’environnement actuel du commerce de détail, a déclaré Bunyan.