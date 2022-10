Lancez la 115e semaine des retrouvailles de NIU avec une nouvelle fête de quartier au centre-ville – Shaw Local

DeKALB – C’est la 115e semaine annuelle de retour à la maison qui commence lundi à DeKalb, et la Northern Illinois University marquera l’occasion cette année avec un nouveau rassemblement d’encouragement au centre-ville qui accueillera tous les membres de la communauté.

Downhome au centre-ville de DeKalb: Une fête de quartier Huskie Homecoming est prévue de 17 h à 20 h jeudi dans et autour du théâtre égyptien, 135 N. Second St., selon un communiqué de presse.

Les invités spéciaux incluent la présidente de NIU Lisa C. Freeman, le maire de DeKalb Cohen Barnes, l’entraîneur de football de NIU Thomas Hammock, le Huskie Marching Band, Victor E. Huskie et Mission ainsi que d’autres étudiants-athlètes Huskie, entraîneurs, membres du Temple de la renommée de l’athlétisme et anciens élèves. Tous devraient défiler vers 18 heures jeudi.

Les visiteurs peuvent chanter la Huskie Fight Song, voir et voter sur les vitrines des magasins à proximité, acheter de la nourriture et des boissons (y compris des boissons pour adultes pour les 21 ans et plus) dans les restaurants de leur ville natale, assister à une exposition de voitures classiques qui comprend également la police, pompiers et véhicules de la ville et, de 18 h 30 à 20 h, dansez toute la nuit dans la rue pendant qu’un DJ fait tourner des airs.

Les enfants de tous âges peuvent se rendre à l’intérieur de l’Égyptien pour voir les soumissions au concours de coloriage Victor E. et créer les leurs, prendre des photos avec les VIP, collecter des autographes d’athlètes, obtenir des tatouages ​​​​temporaires du visage Huskie et saisir du butin NIU pendant que cela dure.

Au-delà de la fête du 6 octobre, 10 établissements de vente au détail et de restauration locaux serviront d ‘«hôtes Huskie» en offrant des réductions tout au long de la semaine des retrouvailles. La liste comprend des entreprises de DeKalb, Sycamore et du comté de DeKalb, telles que Jonamac Orchard.

Jennifer Groce, directrice des promotions communautaires de NIU, et Cortney Strohacker, directrice exécutive du bureau des congrès et des visiteurs du comté de DeKalb, sont les architectes de Downhome au centre-ville.

Pour plus d’informations sur l’itinéraire des retrouvailles, visitez niu.edu/homecoming. Le programme de l’événement comprend les éléments suivants :

Samedi: Waka Flocka Flame avec DJ Whoo Kid se produira à 19 h dans la salle de bal Duke Ellington du Holmes Student Center, 600 Lucinda Avenue à DeKalb.

Mardi 4 octobre : Terrassez le centre-ville à 14 h au Van Buer Plaza sur Second Street au centre-ville.

Jeudi 6 octobre: ​​Cérémonie de nomination pour l’inauguration du Peters Campus Life Building à 15 heures dans le Campus Life Building sur le campus de NIU.

Jeudi 6 octobre : Homecoming Block Party au centre-ville de DeKalb à 17 h sur Second Street et Palmer Court.

Vendredi 7 octobre: ​​Cérémonie de baptême du complexe Fannie Ruth Patterson (New Hall) à 15 h au New Hall sur le campus de NIU.

Samedi 8 octobre: ​​match de football Huskies vs Toledo à 14h30 au stade Huskie à DeKalb.