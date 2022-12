Lancez 2023 avec un excellent divertissement près de chez vous ! – Section locale de Shaw

Raue Center For The Arts propose une incroyable gamme d’actes musicaux au début de 2023! Dès le 13 janvier à 20h00, profitez Rocher du désert, qui mettra en lumière les groupes du sud de la Californie de la fin des années 60 et des années 70. Ce concert spécial mettra en vedette la musique des Eagles, de Linda Ronstadt, de Joni Mitchell, de Jackson Browne et plus encore !

Le 28 janvier à 20h00, Fan Halen, l’hommage le plus authentique au monde à Van Halen, fera vibrer le Raue ! Profitez de cet hommage fidèle à la réalité, de l’apparence du groupe à la chorégraphie, et la reproduction note pour note des plus grandes chansons rock jamais écrites !

Le 4 février à 20h00, George Michael renaît, avec Robert Bartko, apportera l’énergie et la passion de George Michael dans les années 80 et 90 au Raue. Bartko a la tessiture vocale, les pas de danse, l’allure et le charisme de George Michael !

Le vendredi 10 février à 20h00, les Kinsey Sicks reviennent à Chicagoland avec leur émission à succès Dragapelle! Leurs harmonies en quatre parties, leur drag exagéré et leur satire signature éblouiront le public, comme il le fait depuis plus de 25 ans. “Un bon dix… The Kinsey Sicks est l’un des actes les plus habiles, les plus professionnels, les mieux répétés et les plus brillamment conçus que cet écrivain ait jamais vus. Prenez un billet et partez. Vous ne le regretterez pas », selon BroadwayWorld.

Le vendredi 17 février à 20h00, Soul Bliss: Un hommage à Aretha Franklin présente LaShera Moore Ellis, qui, avec Soundtracks of a Generation, explore la musique de Franklin avec une performance fantastique. Ne manquez pas cet hommage à la Reine de la Soul !

Plus tard en février et en mars, surveillez les performances de Les grands prétendants : un hommage aux prétendantsmettant en vedette Suzanne Cross et un groupe de cinq musiciens stellaires; Une soirée de percussions avec les Strikers de Crystal Lake; et Un battement de cœur irlandais : un hommage à Van Morrisonmettant en vedette Derrick Procell et Soundtracks of a Generation!

Pour les billets ou pour plus d’informations, veuillez contacter :

Raue Centre des Arts

26, rue N.Williams

Crystal Lake, Illinois 60014

Téléphone : 815-356-9212

www.rauecenter.org