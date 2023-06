Lanceur des Cardinals avec 7 défaites cette saison : je ne suis pas un perdant

Le lanceur des Cardinals de St. Louis, Jordan Montgomery, connaît une année terrible, horrible, pas bonne, très mauvaise sur le monticule.

Les Cardinals de St. Louis ont du mal à gagner des matchs cette saison. Après s’être creusé un énorme trou pour commencer l’année, les choses étaient brièvement sur la bonne voie avant une autre vague de froid récente.

Maintenant 3-7 lors de leurs 10 derniers matchs et 25-35 au total, les Cardinals approchent de la date limite des échanges du 1er août avec une décision à prendre. Si la saison continue d’aller vers le sud, nous pourrions voir Saint-Louis donner un coup de pied à la boîte proverbiale sur la route et se regrouper en 2024.

Une partie du problème a été leur incapacité totale à gagner des matchs avec Jordan Montgomery sur le monticule. Le gaucher a commencé 12 matchs cette saison, à égalité pour le plus dans la Ligue nationale. Il a remporté les deux premiers, et les Cards ont depuis perdu 10 matchs consécutifs avec le lanceur Montgomery.

Le lanceur des Cardinals de St. Louis, Jordan Montgomery, affirme qu’il n’est pas un perdant même s’il a beaucoup perdu

Perdre 10 matchs de suite peut certainement peser sur une personne, mais Jordan Montgomery semble avoir la tête au bon endroit.

« Je ne suis pas [a] perdant. Je vais continuer à leur donner tout ce que j’ai là-bas. L’équipe le sait. Le directeur le sait. L’entraîneur des lanceurs le sait. La base de fans le sait. … Le baseball pue. Ce n’est pas toujours facile. Ça ne va pas toujours bien se passer. Tout le monde doit s’en tenir à ce qu’il fait et essayer de le faire mieux. — St. Louis Post-Dispatch (h/t Poste de New York)

Le record de Montgomery se situe maintenant à 2-7 sur l’année avec une MPM de 4,23. Lors de la défaite des Cards contre Pittsburgh samedi, l’équipe a accordé quatre points avec Montgomery sur le monticule. Un seul point a été mérité. Il est clair que la malchance a joué un rôle dans la vague de froid de Montgomery.

L’expression « le baseball pue » du gars qui a perdu 10 matchs de suite est certes drôle, mais il a raison. Tant de facteurs au-delà du tangage entrent en jeu pour gagner. Heck, il y a des facteurs au-delà du bâton et du terrain et de la course de base aussi. Il y a la météo, la fatigue, les voyages, les forces inconnues à l’œuvre dans l’univers – beaucoup de choses peuvent déterminer si une équipe gagne ou perd.

Montgomery a perdu 10 matchs de suite non seulement parce qu’il est mauvais lanceur. Sa MPM de 4,23 n’est pas vraiment terrible et trois de ces défaites ne lui sont même pas attribuées. Je peux citer plusieurs lanceurs qui abandonnent beaucoup plus de points mérités en moyenne et qui n’ont pas perdu leurs 10 derniers départs. Montgomery a été victime des luttes de ses coéquipiers, des luttes de ses entraîneurs et du malaise collectif qui s’installe au sein de cette équipe des Cards. Il ne devrait certainement pas se tenir singulièrement responsable.

Cela étant dit… si vous perdez 10 matchs d’affilée, vous devez savoir que la ligne « Je ne suis pas un perdant » va jouer comme de la craie sur un tableau blanc pour les membres les plus mécontents de la base de fans de St. Louis. Montgomery a un dossier de carrière de 30-30. Cela signifie qu’avant cette séquence, son record de carrière était de 30-23. Il est absolument compétent et à un moment donné, cette séquence embêtante de L prendra fin. Mais il est au moins partiellement responsable, et à un moment donné, « donner tout ce que j’ai » à l’équipe doit se traduire par de meilleurs résultats sur le monticule.