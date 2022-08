Lanceur de disque vétéran Seema Punia

Une campagne sans médaille pour la première fois en cinq apparitions consécutives aux Jeux du Commonwealth depuis 2006, la lanceuse de disque vétéran Seema Punia a admis mercredi que l’édition de Birmingham serait sa dernière CWG mais a insisté sur le fait que sa carrière n’était pas encore terminée.

Punia, 39 ans, l’athlète d’athlétisme la plus décorée des Jeux du Commonwealth, rentrera chez elle les mains vides pour la première fois depuis son exploit médaillé d’argent lors de l’édition 2006 à Melbourne alors qu’elle a terminé cinquième ici mardi. nuit.

GTC 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS

Elle n’a pu produire qu’un meilleur lancer de 55,92 m qu’elle a réalisé lors de sa deuxième tentative, mais cela n’a pas suffi pour un podium.

“Ce sera mon dernier CWG mais je n’ai pas encore terminé, qui sait que je serai là aux Jeux olympiques de Paris”, a déclaré Punia à PTI.

« Le jour où je n’obtiendrai pas le meilleur de moi-même à l’entraînement, ce sera le dernier. Je ne cours pas après les Jeux, je suis fort donc je suis là.

“Je pense que je peux bien lancer aux Jeux asiatiques (l’année prochaine). Je suis très confiant d’une médaille là-bas. Et, si j’arrive à 63-64m, je peux aussi faire les Jeux Olympiques (Paris).

Elle a dit qu’elle ne regrettait pas d’avoir raté une médaille lors de son dernier CWG ici.

“Aucun regret… C’était mon cinquième CWG, ce qui en soi est une grande réussite, bien qu’il n’y ait pas de médaille cette fois, mais je suis heureuse”, a-t-elle déclaré.

“Vous en gagnez un peu, vous en perdez un peu. Imaginez depuis combien de temps vous vous entraînez et donnez tous vos efforts dans un sport de puissance comme le lancer du disque.

Punia a remporté trois médailles d’argent – 2006, 2014, 2018 – et une de bronze – 2010 – lors de ses quatre premières apparitions dans le CWG.

« Je chéris toutes mes médailles, même celles que j’ai gagnées au niveau du district. Peu importe à quel niveau, mais il en faut beaucoup pour gagner une médaille », a déclaré Punia, qui a également remporté une médaille d’or et une d’argent aux Jeux asiatiques de 2014 et 2018 respectivement.

Punia a affirmé qu’elle avait combattu avec succès une blessure à l’articulation de la hanche dans sa tentative de participer à son cinquième CWG consécutif.

« Le médecin m’avait dit que tout était fini pour moi et qu’on ne peut pas pratiquer un sport de puissance comme celui-ci avec une blessure à la hanche. Mais faire un retour et concourir à ce niveau était une grande chose pour moi.

« C’est une blessure très grave. C’est la partie la plus cruciale d’un lanceur de disque car elle supporte la plupart des impacts. J’ai dû prendre trois injections et un an de rééducation. Je n’ai commencé à m’entraîner qu’en septembre sans entraîneur car je savais que j’en aurais besoin seulement après avoir récupéré », a-t-elle déclaré.

Ce fut un tour de montagnes russes pour Seema qui a été dépouillée de sa médaille d’or aux Championnats du monde juniors 2000 après avoir été testée positive pour une drogue interdite. Mais elle est revenue pour remporter une médaille de bronze aux Championnats du monde juniors de 2002 et quatre ans plus tard, elle a décroché une médaille d’argent à ses débuts en CWG.

Blessée au combat, elle a remporté une médaille de bronze aux Jeux du Commonwealth de Delhi en 2010, qu’elle a qualifiés de «tournant» dans sa carrière.

“C’était ma deuxième médaille (en CWG) et un tournant que je suis toujours là.”

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici