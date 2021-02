Lancer et tourner la nuit? Mangez ces aliments merveilleux avant de vous coucher pour un sommeil profond

Être capable de dormir dès que vous touchez le lit est une bénédiction. Mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal à s’endormir. Plusieurs raisons peuvent entraîner une privation de sommeil, telles que le stress, l’exposition à la lumière et le manque d’horaire de sommeil cohérent. Il existe également des boissons comme le thé et le café qui activent le corps et empêchent une personne de s’endormir. Heureusement, il existe également des produits alimentaires qui peuvent vous faire aller au lit plus tôt et vous aider à vous endormir profondément. Si vous faites partie de ceux qui ont du mal à s’endormir, lisez à l’avance:

Lait chaud au curcuma: Boire un verre chaud de lait doré peut vous calmer et vous endormir. On dit qu’il réduit l’anxiété et possède des propriétés apaisantes qui peuvent vous endormir facilement.

Poulet: Les produits carnés contiennent une grande quantité de tryptophane, un acide aminé essentiel qui peut vous aider à dormir. Le poulet et la dinde sont tous deux de riches sources de protéines. Vous pouvez comprendre pourquoi vous vous sentez fatigué et somnolent après avoir mangé un repas à base de viande.

Riz blanc: On a constaté que cet aliment riche en glucides induisait le sommeil. Les recherches suggèrent que si des aliments avec un indice glycémique plus élevé sont consommés une heure avant l’heure du sommeil, ils peuvent améliorer la qualité du sommeil, car une étude a révélé que les personnes avec un apport en riz plus élevé dorment mieux.

Thé à la camomille: La boisson de couleur miel contient de l’apigénine qui favorise le sommeil. L’apigénine se lie à certains récepteurs du cerveau. Cette action réduit l’anxiété et favorise le sommeil. La qualité du sommeil s’est également améliorée chez les personnes consommant du thé à la camomille.

Bananes: La banane est une autre source riche du tryptophane, un acide aminé induisant le sommeil. 11 milligrammes de tryptophane sont présents dans une banane de taille moyenne et le fruit contient également du magnésium. Ces deux nutriments peuvent vous aider à vous endormir facilement car le magnésium active un mécanisme d’apaisement dans le corps.