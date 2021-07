Lancer du javelot hommes – Neeraj Chopra

Classé n°2 mondial au lancer du javelot, le meilleur athlète indien Neeraj Chopra a maintenant pour objectif de remporter une médaille aux Jeux olympiques et de créer l’histoire à Tokyo. Originaire du district de Panipat dans l’Haryana, le lanceur de javelot de 23 ans a rapporté de nombreux lauriers en Inde lors de grands tournois internationaux. La seule pièce manquante de son armoire à trophées est une médaille olympique.

Du premier athlète indien à remporter un titre mondial en athlétisme U-20, du porte-drapeau de la cérémonie d’ouverture des Jeux asiatiques de 2018 à celui de représenter l’Inde aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020, Neeraj a parcouru un long chemin.

Le lanceur de javelot a remporté l’or aux Championnats d’Asie 2017 et aux Jeux asiatiques et aux Jeux du Commonwealth de 2018. Neeraj a raté l’occasion de représenter l’Inde aux Jeux olympiques de Rio 2016 car il n’a pas réussi à se qualifier et a raté la date limite. Compensant son absence aux Jeux olympiques de Rio, Neeraj est allé remporter de nombreuses médailles dans les tournois majeurs du monde et a finalement pu se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Âge – 23

– 23 Sport/Discipline – Lancé de javelot

– Lancé de javelot Classement de travail – 2

– 2 Premiers Jeux Olympiques – 2020 Tokyo

Réalisations majeures

Jeux d’Asie du Sud

Or – Jeux d’Asie du Sud, 2016 Guwahati

Championnats du monde U-20

Or – Championnats du monde U-20, 2016 Bydgoszcz

Championnats d’Asie d’athlétisme

Or – Championnats d’Asie d’athlétisme, 2017 Bhubaneswar

Jeux Asiatiques

Or – Jeux asiatiques, 2018 Jakarta

jeux du Commonwealth

Or – Jeux du Commonwealth, 2018 Gold Coast

Qualifications aux Jeux Olympiques de Tokyo

Après avoir raté l’intégralité de 2019 en raison d’une blessure, Neeraj Chopra est revenu en force pour réserver son billet pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020 et cette fois, le lanceur de javelot a bien assuré qu’il ne manquerait pas la date limite. Neeraj s’est qualifié pour les Jeux olympiques en franchissant la marque de qualification olympique de 85 m lors de sa quatrième tentative lors de la réunion de la Ligue ACNE à Potchefstroom, Afrique du Sud en janvier 2020. Neeraj a lancé le javelot atteignant 87,86 m, son deuxième meilleur lancer après ses 88,06 dans le Jeux asiatiques de 2018 où il a remporté l’or.

Performances récentes

Depuis la qualification olympique de Neeraj Chopra, le lanceur de javelot a participé au Meeting Cidade de Lisboa à Lisbonne au Portugal en juin 2021, où la star a remporté le tournoi avec son lancer de 83,18m dans l’épreuve. Neeraj a réussi à remporter le tournoi lors de sa sixième et dernière tentative. Lors de son premier essai, il a lancé le javelot à 80,71 m et lors de son quatrième essai, il a enregistré une distance de 78,50 m. Ses deuxième, troisième et cinquième tentatives ont été marquées comme des fautes. Obtenant la pratique indispensable avant le grand jour de juillet, Neeraj s’est depuis entraîné car aucune compétition n’a eu lieu en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

