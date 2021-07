Lancer du disque femmes – Kamalpreet Kaur

Originaire du district de Sri Muktsar Sahib, au Pendjab, Kamalpreet Kaur a décidé de faire du sport car elle ne s’intéressait pas aux universitaires. Commençant à jouer au lancer au niveau interétatique, Kamalpreet a décidé de faire carrière dans le sport en 2014. Grâce à la pratique, à l’entraînement et au travail acharné, Kamalpreet a rapidement commencé à donner des résultats et a progressivement remporté les U-18 et U. -20 championnats nationaux en 2016.

Au fur et à mesure de sa progression, la lanceuse de disque a terminé à une impressionnante sixième place aux Jeux mondiaux universitaires de 2017. En 2019, Kamalpreet a représenté l’Inde aux championnats asiatiques d’athlétisme, où elle a terminé cinquième.

Alors que Kamalpreet continuait de s’améliorer, l’inévitable s’est produit lorsque le lanceur de discussion est devenu la première femme indienne à franchir la barrière des 65 m lors des 24e Championnats d’athlétisme senior de la Coupe de la Fédération. Avec ce lancer, elle a réservé son billet pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 après avoir franchi la barre des qualifications olympiques.

Cependant, la médaille d’or de Kamalpreet Kaur à la 24e Coupe de la fédération nationale était sa deuxième d’affilée à la compétition. Elle a également remporté la médaille d’or à la 23e Coupe de la fédération nationale en 2019 avec un lancer de 60,25 m.

Kamalpreet Kaur est un employé des chemins de fer indiens et les représente dans le circuit national. Elle est l’une des athlètes les plus améliorées du circuit. Son record personnel était proche de 62 m avant son lancer à 65,06 m lors de la Coupe de la Fédération en mars, qui a battu le record national de Krishna Poonia à 64,76 m malgré le fait qu’il n’avait pas un accès régulier aux terrains en raison de la pandémie.

Âge – 25

– 25 Sport/Discipline – Athlétisme / Lancer de discussion

– Athlétisme / Lancer de discussion Classement de travail – 32

– 32 Premiers Jeux Olympiques – Tokyo 2020

Réalisations majeures

Championnats d’Asie d’athlétisme

Cinquième – Championnats d’Asie d’athlétisme, 2019 Doha

Qualifications aux Jeux Olympiques de Tokyo

Kamalpreet Kaur a scellé sa place aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020 alors qu’elle franchissait la barre des qualifications olympiques. En participant à la Coupe de la Fédération d’athlétisme, elle a franchi la barre de qualification olympique de 63,5 m et établi un record national de 65,06 m. Kamalpreet a dépassé le record de Krishna Poonia de 64,76 m en 2012. Avec cette brèche, Kamalpreet a réservé son billet pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Performances récentes

Récemment, Kamalpreet Kaur a participé au Grand Prix d’Inde IV à Patiala, améliorant le record national établi en lançant le débat à 66,59 m. Kamalpreet est la première femme en Inde à franchir la barre des 65 m, le faisant deux fois – la qualification olympique et le Grand Prix d’Inde IV. Le lanceur de discussion s’est entraîné avant de décoller pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici