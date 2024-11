Lancer des centres de triage en cas de crise demande du temps, de l’argent et de la patience

2 novembre — Partout au Nouveau-Mexique, les centres de triage de crise vivent un moment de détente.

Santa Fe en a un, basé au centre La Sala du comté de Santa Fe.

Gallup est en ligne pour un, un nouveau centre géré par le Santa Fe Recovery Center qui devrait ouvrir ses portes dans moins d’une semaine.

Les comtés de Bernalillo et de Sandoval en auront bientôt un également, un établissement qui, selon les dirigeants de l’État, sera géré par l’Université du Nouveau-Mexique.

Clovis, travaillant main dans la main avec environ une demi-douzaine d’autres communautés, souhaite également un centre de triage en cas de crise. Les dirigeants de la ville ont lancé un appel à propositions en début de semaine auprès des opérateurs potentiels.

L’attrait est évident. Les centres de triage de crise offrent une ressource sans rendez-vous où les membres de la communauté peuvent venir sans rendez-vous pour savoir comment obtenir de l’aide. Ils offrent à la police et aux premiers intervenants un endroit où emmener les personnes en crise, autre que la prison ou les urgences. Ils adoptent souvent un modèle de « salon », où le centre se sent comme chez soi et est conçu pour que les clients soient à l’aise et se détendent.

Mais ils ne sont pas nécessairement faciles ou bon marché à démarrer – il suffit de demander à Jess Spohn, qui se prépare depuis des mois au lancement du Gallup Crisis Center.

« Il y a les réglementations de l’État, n’est-ce pas ? Et pensez au personnel », a déclaré Spohn, directeur des services de crise du centre, qui a vu la demande de centres augmenter ces dernières années. « C’est beaucoup de travail. »

Embaucher pour un centre de triage de crise signifie embaucher les bonnes personnes avec les bonnes qualifications, a déclaré Spohn, qui utilise les pronoms « ils/eux ».

« Ainsi, par exemple, selon la réglementation de l’État, vous devez avoir un pair aidant certifié et un clinicien agréé pendant chaque quart de travail », ont-ils déclaré.

Ces travailleurs doivent également avoir au moins un an d’expérience en santé comportementale et doivent être physiquement présents pendant leurs quarts de travail – ce n’est pas un travail qui permet le travail à distance.

Lorsque le centre Gallup ouvrira ses portes jeudi, il débutera avec des horaires limités, offrant des services de 7h00 à 23h00 du lundi au vendredi. Mais à terme, a déclaré Spohn, le service passera à un service 24h/24 et 7j/7.

Cela signifie que non seulement les travailleurs doivent être prêts à travailler en personne, mais qu’ils doivent également être prêts à travailler de nuit.

« Si nous envisageons différents changements, vous aurez besoin d’au moins quatre à six ou sept de chacune de ces personnes pour pouvoir opérer », a déclaré Spohn. « De plus, vous aurez également besoin d’autres membres du personnel pour vous aider. »

Le centre Gallup prévoit de proposer ultérieurement des services mobiles de crise, c’est-à-dire des équipes qui se rendent directement dans la communauté. C’est tout un défi, en particulier dans les communautés rurales, a déclaré Spohn.

Spohn a commencé à interviewer les candidats en juin et a jusqu’à présent embauché sept personnes.

« Tous mes employés viennent de Gallup et des environs, mais une partie de ces environs se trouve à une heure ou une heure et demie de route dans chaque sens, chaque jour », ont-ils déclaré.

Nick Boukas, directeur de la Division des services de santé comportementale du Nouveau-Mexique, a déclaré que les opérateurs de centres de triage de crise doivent passer par un processus de candidature. Ils doivent prouver qu’ils suivent les directives cliniques appropriées, que l’établissement lui-même est sûr et que les opérateurs disposent de réseaux de référence appropriés et répondent aux exigences en matière de personnel en fonction de leur taille.

Ces centres doivent passer une inspection sur place et s’inscrire en tant que prestataires Medicaid afin de pouvoir se faire rembourser leurs services.

« Cela peut être un petit processus », a déclaré Boukas. « Mais ce que nous voulons vraiment, c’est avoir quelque chose d’ouvert avec des soins de qualité. »

Tout cela peut coûter cher.

« Je pense que le plus grand défi en général pour le bon fonctionnement d’un centre de triage de crise est cet élément de financement », a déclaré Spohn, qui travaillait auparavant pour un centre de triage de crise à Las Cruces qui a fermé brusquement au début de cette année en raison de problèmes de financement.

Le centre Gallup démarre et fonctionne grâce à environ 1,5 million de dollars provenant d’une subvention de l’État et démarrera avec un budget de fonctionnement d’environ 1 million de dollars par an, a déclaré Kourtney Muñoz, porte-parole du Santa Fe Recovery Center.

Spohn, qui vit toujours à Las Cruces, a déclaré qu’ils se rendraient à Gallup la semaine prochaine pour l’ouverture du centre, où ils rencontreraient des agents des forces de l’ordre, des premiers intervenants et des dirigeants des deux hôpitaux pour faire connaître le centre et comment il le ferait. travail.

« Cet élément de relation communautaire est très important », ont-ils déclaré.

La mise en place d’un centre de triage de crise peut prendre beaucoup de temps.

Claire Burroughes, directrice adjointe de la ville de Clovis, a déclaré vendredi au New Mexican. Les dirigeants locaux s’attendent à ce qu’il faille environ 25 mois pour faire décoller le centre.

Clovis, en partenariat avec les comtés de Curry, Roosevelt, Quay, DeBaca et Union, ainsi qu’avec Portales et Fort Sumner, a acheté un terrain au nord-ouest de la ville, où l’installation de 10 millions de dollars sera construite.

Burroughes a déclaré qu’une étude de faisabilité a récemment montré que la demande pour le centre provenait de toute la communauté. Cela inclut la population de la base aérienne de Cannon.

« Ils reviennent [after a deployment]et certains d’entre eux ont besoin d’un soutien en matière de santé mentale », a-t-elle déclaré.

Les militaires sont généralement loin de chez eux et peuvent devoir conduire jusqu’à El Paso pour obtenir de l’aide s’ils ne parviennent pas à trouver des services localement, a ajouté Burroughes.

Boukas a déclaré que les dirigeants de l’État considèrent les centres de triage en cas de crise comme une ressource importante, en particulier pour les communautés qui pourraient manquer d’autres ressources. Le Santa Fe Recovery Center est l’un des nombreux prestataires de l’État qui s’efforcent de devenir une « clinique de santé comportementale communautaire certifiée », un modèle désigné par le gouvernement fédéral qui consiste à offrir une gamme complète de services ambulatoires.

« Je pense que nous reconnaissons que toutes les communautés n’auront pas la capacité de résister à quelque chose comme un [certified community behavioral health clinic] », a déclaré Boukas. « … La chose importante que nous voulons vraiment faire en tant qu’État est de nous assurer que nous construisons cela comme un système. »