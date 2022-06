Lancer décisif pour le titre de Neeraj Chopra à Kuortane

L’as du javelot indien Neeraj Chopra a ajouté une autre plume à sa casquette en remportant la médaille d’or aux Jeux de Kuortane en Finlande.

Chopra a enregistré un meilleur lancer de 86,69 m dans l’épreuve finlandaise en battant Keshorn Walcott de Trinité-et-Tobago et le champion du monde Anderson Peters de Grenade pour le titre.

Chopra a mis en ligne un post sur Instagram qui disait « Conditions difficiles avec la météo, mais heureux d’obtenir ma première victoire de la saison ici à Kuortane. Je me sens bien et j’ai hâte de commencer ma saison de Diamond League au @bauhausgalan le 30. Merci pour tous les messages et le soutien.

Il a atteint la marque lors de son tout premier lancer avant de poursuivre avec deux tentatives et a choisi de ne pas participer à ses trois tentatives restantes car son premier lancer était assez bon pour sceller la première place du concours.

Plus tôt dans la semaine, Chopra a enregistré un lancer de 89,30 m aux Jeux de Paavo Nurmi en Finlande, dépassant son précédent record personnel de 88,07 qu’il avait établi à Patiala l’année dernière.

« Je suis satisfait de ma prestation. C’était ma première épreuve de la saison, donc je suis content d’avoir commencé la saison sur une bonne note. Ma performance ici a considérablement renforcé ma confiance », a déclaré Chopra après les Paavo Nurmi Games.

Chopra s’était entraîné aux États-Unis et en Turquie avant de déplacer son camp d’entraînement en Finlande avant le début des événements dans la nation scandinave.

Chopra a déclaré qu’il était mentalement dans un très bon espace en ce moment et qu’il se concentrait sur le travail sur sa technique et sa performance globale.

Le joueur de 24 ans de Khandra, Haryana est devenu célèbre après sa médaille d’or historique aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020 avec un effort de 87,58 m

Chopra, qui est un officier subalterne de l’armée indienne, est devenu le premier Indien à remporter une médaille d’or en athlétisme aux Jeux olympiques.

Le prochain défi pour le prometteur indien est l’édition de Stockholm de la Diamond League le 30 juin où il tentera de continuer sa forme.

