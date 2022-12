Lancer de la soupe fonctionne-t-il ? Réflexions sur les manifestations climatiques

﹏

Je pense que c’est du vandalisme et du rebut, mais peut-être que c’est nécessaire ? Peut-être avons-nous besoin de l’extrême choquant pour déplacer l’aiguille et obtenir plus de soutien pour «l’environnementalisme raisonnable».

— Rafaella Lobo, Morehead City, Caroline du Nord

﹏

Je travaille dans la publicité et je passe une grande partie de mon temps libre à réfléchir à la façon d’attirer l’attention des gens à la crise climatique. Les messages complexes et nuancés ne passent jamais, seuls les gros titres. Et dans ce cas, le titre est “les militants du climat attaquent une œuvre d’art inestimable”.

—Nico Ordozgoiti, Madrid

﹏

Je pense que de telles protestations sont efficaces, si cela est fait sans nuire à l’art et avec un message clair. Je suis artiste et défenseur de l’environnement. Des sommes énormes sont dépensées pour l’art, mais les choses ou les zones naturelles qui fournissent le plus d’inspiration artistique reçoivent relativement peu de financement et de protection.

— Keryn Adcock, KwaZulu-Natal, Afrique du Sud