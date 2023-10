Par Raghav Sawhney

Bitcoin, la monnaie numérique qui a suscité d’innombrables débats, discussions et gros titres au cours de la dernière décennie, a récemment connu une nouvelle hausse significative des prix, poussant sa valeur au-delà de la barre des 35 000 $. Cette récente tendance haussière n’était pas simplement une autre hausse inexplicable ; il était notamment lié à l’anticipation et aux développements ultérieurs autour d’un ETF Bitcoin spécifique. Voici une analyse approfondie, tirée d’informations provenant de diverses sources, qui élucide cette poussée :

Participation de BlackRock et cotation au NASDAQ affichée sur DTCC

Le géant financier BlackRock a annoncé son ETF spot Bitcoin, qui a ensuite été coté au NASDAQ. La participation d’un poids aussi lourd du monde financier témoigne d’un intérêt institutionnel croissant pour l’actif numérique. Les institutions génèrent généralement d’importantes entrées de capitaux, ce qui peut faire évoluer le marché de manière significative. Cette cotation a non seulement élargi l’accessibilité de l’exposition au Bitcoin aux investisseurs traditionnels, mais a également donné une touche de légitimité à la crypto-monnaie.

Le 23 octobre, Eric Balchunas, expert en ETF chez Bloomberg, a commenté sur un fil de discussion X (anciennement connu sous le nom de Twitter), déclarant que la cotation DTCC est un pas en avant dans l’introduction d’un ETF de crypto-monnaie sur le marché. Le futur ETF iShares spot Bitcoin, désigné sous le nom d’IBTC, envisage une éventuelle cotation à la bourse du Nasdaq, après avoir déposé sa demande de cotation et de négociation d’actions en juin.

Balchunas a souligné qu’il s’agit du premier ETF spot à être coté sur DTCC, aucun autre n’y étant actuellement répertorié. Il a souligné l’importance du rôle proactif de BlackRock dans la gestion des étapes préliminaires, telles que l’amorçage, la configuration du téléscripteur et la logistique DTCC, qui précèdent généralement un lancement. Il en a déduit que BlackRock aurait pu recevoir des indications d’une approbation imminente ou définitive.

Il a en outre pensé que BlackRock aurait pu soit obtenir l’approbation de la SEC pour la cotation de l’ETF, soit se préparer sur cette hypothèse. Conformément au calendrier de candidature de BlackRock, la SEC a jusqu’au 10 janvier 2024 pour finaliser sa position sur l’approbation ou le rejet de l’ETF.

Selon des mises à jour et des informations récentes, il apparaît que cette liste figurait sur DTCC à partir d’août 2023, mais a été mise en évidence le 24 octobre 2024 par Balchunas.

L’enthousiasme des ETF

Les ETF ou Exchange Traded Funds sont des fonds d’investissement négociés en bourse, à l’instar des actions. Un ETF Bitcoin permettrait aux investisseurs de s’exposer au Bitcoin sans avoir besoin de posséder directement l’actif sous-jacent. Cela signifie que les investisseurs traditionnels peuvent investir dans Bitcoin d’une manière qui leur est plus familière, sans avoir à se préoccuper des aspects techniques liés à la possession et au stockage de la monnaie numérique.

La flambée soudaine du prix du Bitcoin, qui a brièvement touché 35,2K$ dès la cotation DTCC d’IBTC, c’est-à-dire le nom de l’ETF Bitcoin de Blackrock.

L’enthousiasme vient de la conviction que le lancement de tels ETF comblerait le fossé entre le monde financier traditionnel et l’écosystème des crypto-monnaies. L’anticipation d’une liquidité plus élevée, d’une adoption plus large et de la possibilité que davantage d’investisseurs institutionnels s’impliquent conduit souvent à des sentiments haussiers sur le marché.

D’autres institutions financières, notamment GreyScale, ARK Invest, Valkyrie, Global X, WisdomTree, Invesco, Franklin Templeton, Hashdex, Bitwise et VanEck, ont également demandé des ETF Bitcoin.

La controverse DTCC

Un article de DL News a souligné un développement intéressant dans lequel l’ETF Bitcoin de BlackRock a été momentanément retiré du site DTCC. La DTCC ou The Depository Trust & Clearing Corporation est un acteur crucial dans la compensation et le règlement des titres. Bien que les raisons exactes de cette suppression temporaire restent un sujet de spéculation, de tels événements génèrent souvent du buzz dans la communauté crypto. Alors que certains peuvent le considérer avec scepticisme, d’autres pourraient l’interpréter comme une indication de la forte demande et de la nécessité d’une meilleure infrastructure pour accueillir le nouvel ETF.

Ce que cela signifie pour Bitcoin et autres crypto-monnaies

La récente hausse du prix du Bitcoin au-dessus de 35 000 $ peut être largement attribuée à la combinaison de l’intérêt institutionnel, de la perception du rapprochement entre la finance traditionnelle et la finance crypto via les ETF, et du buzz généré par les mouvements et les spéculations du marché. Alors que le paysage des cryptomonnaies continue d’évoluer, ces moments cruciaux réitèrent l’importance de se tenir au courant des évolutions du marché et de comprendre les facteurs sous-jacents qui déterminent l’évolution des prix.

La flambée du prix du Bitcoin jusqu’à 35 000 $ s’est également accompagnée d’un tourbillon d’activité sur le marché des cryptomonnaies. Divers développements et réactions importants ont été observés lorsque la première monnaie numérique a atteint ce cap de prix. Pour brosser un tableau plus clair, approfondissons les événements expliqués ci-dessous :

BlackRock et la SEC

BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, était au milieu de frais de règlement de 2,5 millions de dollars avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Pendant ce temps, la communauté des crypto-monnaies attendait avec impatience une décision sur les ETF Bitcoin. L’implication de BlackRock dans ce secteur a été considérée comme un signe positif, ouvrant potentiellement la voie à une acceptation institutionnelle plus large.

Entrée dans les fonds Bitcoin

Alors que Bitcoin poursuivait sa trajectoire ascendante, les fonds liés à la monnaie numérique ont enregistré des entrées d’environ 57 millions de dollars. Cela a été largement attribué à l’enthousiasme croissant suscité par les potentiels ETF Bitcoin. Ces afflux importants ont souligné l’intérêt et la confiance croissants des investisseurs particuliers et institutionnels envers le marché.

L’Allemagne et le Canada ont été les principaux contributeurs à ces investissements, ETC Group d’Allemagne ayant récolté 24,3 millions de dollars et Purpose Investments du Canada ayant obtenu 10,9 millions de dollars. De plus, 21Shares AG a amassé environ 11,8 millions de dollars. Parallèlement, la Cour d’appel des États-Unis a demandé à la SEC de réévaluer l’application Bitcoin ETF de Grayscale, intensifiant ainsi la rivalité entre les principales entreprises aspirant à introduire un ETF Bitcoin au comptant.

Le point de vue de la CFTC sur les ETF Bitcoin au comptant

Alimentant davantage l’enthousiasme autour des ETF Bitcoin, un commissaire de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a exprimé le sentiment que le marché était prêt pour les ETF Bitcoin au comptant. Ces affirmations des organismes de réglementation servent généralement d’indicateurs solides des résultats favorables potentiels et des développements futurs.

Sentiment du marché de la cryptographie

Alors que Bitcoin approchait de son prix remarquable, le sentiment général sur le marché de la cryptographie s’est envolé. Cet enthousiasme ne se limitait pas au Bitcoin ; cela a eu un effet d’entraînement, renforçant l’optimisme sur divers actifs numériques. De tels sentiments élevés poussent souvent davantage d’investisseurs vers le marché, perpétuant ainsi une boucle de rétroaction positive.

L’indice est pour l’instant de 72 sur 100, ce qui le place dans un bon classement de cupidité, soit un 6 pt. augmentation à partir du 24 octobre 2023 et 16 pt. rebondir de ses 50 pt. score neutre le 18 octobre 2023.

Les liquidations affichent une forte hausse

L’ascension rapide du Bitcoin jusqu’à 35 000 $ a déclenché d’importantes actions sur le marché, en particulier dans le domaine des produits dérivés. Plus de 221 millions de dollars de liquidations ont été signalés à mesure que les prix grimpaient. En outre, environ 300 millions de dollars de shorts cryptographiques ont été liquidés alors que Bitcoin a atteint sa nouvelle barre selon les données de Coinglass Liquidations, avec 74,6% des traders liquidés du côté court. Ces liquidations peuvent accélérer les mouvements de prix car les traders sont contraints de quitter leurs positions.

La hausse fulgurante du Bitcoin à 35 000 $ n’était pas un événement solitaire mais plutôt le résultat d’une confluence de facteurs, allant des évolutions réglementaires et des manœuvres institutionnelles aux changements de sentiment du marché et aux bouleversements commerciaux importants. De tels épisodes soulignent la nature multiforme du marché de la cryptographie, nous rappelant que derrière chaque mouvement de prix se cache une tapisserie d’événements et de récits entrelacés.

Qu’est-ce que cela signifiera pour l’industrie du Bitcoin et de la cryptographie si l’ETF Bitcoin est approuvé

Les résultats de la recherche de Galaxy Digital, une importante société d’investissement, sur les impacts potentiels sur le marché si les ETF Bitcoin sont approuvés montrent que les ETF Bitcoin attireront 14 milliards de dollars, augmenteront le prix du Bitcoin de 74% sur la base de l’analyse du lien, voici une étude unique et complète. compréhension des conséquences potentielles :

1. Entrées potentielles de capitaux :

Selon les recherches de Galaxy Digital, un ETF Bitcoin pourrait déclencher d’importants afflux de capitaux sur le marché de la cryptographie. Les chercheurs estiment un afflux potentiel stupéfiant pouvant atteindre 450 milliards de dollars. Un tel afflux de capitaux constituerait un événement sans précédent pour l’industrie de la cryptographie, pouvant conduire à une appréciation substantielle du prix du Bitcoin et potentiellement d’autres actifs numériques.

2. Rapprocher les marchés traditionnels et cryptographiques :

L’approbation d’un ETF Bitcoin signifierait une harmonisation entre l’écosystème financier traditionnel et le monde naissant des cryptomonnaies. Les ETF, qui sont des instruments financiers bien compris négociés sur les bourses conventionnelles, pourraient servir de passerelles permettant aux investisseurs traditionnels d’accéder au domaine de la cryptographie sans avoir à naviguer dans les complexités de la propriété directe de cryptomonnaie.

3. Crédibilité et légitimité améliorées :

L’approbation réglementaire d’un ETF Bitcoin servirait d’approbation tacite des autorités, conférant à l’espace des crypto-monnaies une crédibilité accrue. De tels feux verts réglementaires pourraient conduire à une acceptation encore plus large des crypto-monnaies par les institutions et les détaillants, les rendant ainsi plus courantes.

4. Augmentation de liquidité :

Avec l’avènement des ETF Bitcoin, il pourrait y avoir une augmentation notable de la liquidité du marché Bitcoin. Une liquidité plus élevée entraîne généralement une réduction de la volatilité et un resserrement des écarts entre les cours acheteur et vendeur, ce qui peut rendre le marché plus attrayant et moins risqué pour les participants institutionnels et particuliers.

5. Ouvrir la voie à d’autres ETF crypto :

Bien que Bitcoin soit la crypto-monnaie phare, son approbation par l’ETF pourrait créer un précédent pour d’autres actifs numériques. Cela pourrait conduire à une cascade de demandes et d’approbations potentielles pour les ETF liés à d’autres crypto-monnaies majeures, élargissant ainsi l’intégration du marché de la cryptographie dans les systèmes financiers traditionnels.

6. Implications sur les prix :

Bien que cela soit spéculatif, l’approbation d’un ETF Bitcoin, combinée aux entrées de capitaux projetées, pourrait agir comme un puissant catalyseur de la flambée des prix du Bitcoin. Bien que le marché prenne inévitablement en compte diverses autres influences, un tel changement institutionnel peut exercer une pression considérable à la hausse sur les prix.

7. Contrôle et réglementation accrus :

D’un autre côté, l’intégration du Bitcoin dans l’écosystème financier traditionnel via les ETF pourrait entraîner une surveillance réglementaire accrue. Les organismes de réglementation pourraient introduire de nouvelles directives ou renforcer celles existantes pour garantir la protection des investisseurs et la stabilité du marché.

Pour résumer

Les experts prévoient qu’un ETF spot bitcoin pourrait attirer 14 milliards de dollars d’investissements au cours de sa première année, passant à 27 milliards de dollars la deuxième année et à 39 milliards de dollars la troisième année. En outre, ils prévoyaient une hausse de 74 % du prix du bitcoin au cours de l’année suivant son approbation.

L’approbation potentielle d’un ETF Bitcoin constitue un moment décisif pour l’industrie de la crypto-monnaie. Au-delà des implications financières immédiates, cela représente une confluence de l’évolution des perspectives sur les actifs numériques, des positions réglementaires et de la maturité du marché. Bien que l’avenir précis reste incertain, une telle décision constituerait indéniablement une étape monumentale dans le récit cryptographique.