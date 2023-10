Lancement réussi du service bêta de SOMESING, « My Hand-Carry Studio Karaoke App »

Par Raghav Sawhney

Uniswap Labs, l’entité à l’origine de l’un des échanges décentralisés les plus populaires, a récemment annoncé l’introduction de frais d’interface de 0,15 % sur certains échanges de jetons. Cette décision, entrée en vigueur le 17 octobre 2023, a suscité une attention considérable de la part de la communauté crypto et des médias.

1. Les détails des frais

Les nouveaux frais d’interface auront un impact sur les transactions impliquant au moins deux des jetons suivants : ETH, USDC, WETH, USDT, DAI, WBTC, agEUR, GUSD, LUSD, EUROC et XSGD. Notamment, les échanges de pièces stables et les échanges entre l’éther et l’éther enveloppé resteront exonérés de ces frais.

2. La justification des frais

Hayden Adams, le fondateur d’Uniswap, a souligné que ces frais, l’un des plus bas du secteur, soutiendront les efforts continus de la plateforme en matière de recherche, de développement et d’expansion. Les fonds aideront à la création de nouvelles fonctionnalités et outils, notamment un portefeuille iOS, un portefeuille Android, UniswapX et des améliorations majeures de leur application Web.

3. Coûts opérationnels d’Uniswap

Les frais ne sont pas simplement une mesure motivée par le profit. Uniswap Labs a des coûts de service opérationnels importants, notamment avec l’expansion et la promotion du portefeuille Uniswap. Les coûts liés au développement, aux opérations, au marketing, à la conformité réglementaire et à la maintenance des risques de sécurité sont substantiels. Les frais supplémentaires contribueront à compenser ces coûts opérationnels, soutenant l’expansion rapide des offres de produits d’Uniswap.

4. Décentralisation et centralisation

Il existe une distinction claire entre le protocole Uniswap et Uniswap Labs. Bien que le protocole reste décentralisé, les points de terminaison Web et mobiles appartiennent à Uniswap Labs. L’introduction de la taxe de 0,15 %, mise en œuvre sans vote communautaire, indique une évolution vers des mesures plus centralisées. Cela pourrait ouvrir la voie à la mise en œuvre de stratégies réglementaires KYC sur ces canaux, soulignant la différence entre le protocole décentralisé et l’entreprise centralisée.

5. Concurrence avec MetaMask

La future stratégie produit d’Uniswap semble être en concurrence avec MetaMask. Alors que MetaMask explore la commercialisation et fait allusion à une éventuelle libération de jetons, la séparation du protocole et du produit par Uniswap est une décision stratégique pour étendre sa portée commerciale.

6. Préoccupations liées aux jetons de gouvernance

La décision d’introduire des frais a suscité la confusion et les protestations de la part des détenteurs de jetons Uni. La valeur et l’autonomisation du jeton Uni semblent être dans les limbes, ses droits de gouvernance étant apparemment supprimés. Le poids des votes de la communauté pourrait ne jamais dépasser la position officielle, ce qui suscite des inquiétudes quant à l’avenir du jeton.

7. Alternatives pour les utilisateurs

Les utilisateurs qui ne sont pas favorables aux frais de 0,15 % peuvent opter pour l’intégration d’API de portefeuille tiers ou d’autres agrégateurs DeFi qui s’interfacent directement avec le protocole backend Uniswap. Cependant, il existe un risque potentiel d’émergence d’interfaces de « phishing », prétendant contourner les frais. En fin de compte, la plateforme officielle Uniswap pourrait rester le choix le plus sûr, même avec les frais supplémentaires.

Conclusion

La décision d’Uniswap Labs d’introduire des frais de 0,15 % sur certains échanges de jetons présente de multiples facettes. Bien qu’il vise à soutenir la croissance et le développement de la plateforme, il met également en évidence la dynamique évolutive entre les protocoles décentralisés et les entités centralisées dans l’espace cryptographique. À mesure que l’industrie continue de croître, de telles décisions façonneront l’avenir de DeFi et de l’écosystème cryptographique au sens large.

Plus de détails ici.