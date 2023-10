Lancement réussi du service bêta de SOMESING, « My Hand-Carry Studio Karaoke App »

Par Clark

Plus de 1 400 actifs cryptographiques pour un échange rapide et facile

FurtifEX est ravi d’annoncer que sa vaste collection de cryptomonnaies s’est élargie pour inclure 1 400 actifs différents, tous disponibles gratuitement pour échange sur la plateforme. Désormais, les utilisateurs peuvent échanger et acheter en toute transparence les types de crypto-monnaie les plus populaires et les plus rares en utilisant les services de cryptographie de StealthEX.

StealthEX : étendre l’accessibilité de la cryptographie

StealthEX, un instantané non dépositaire de premier ordre échange de crypto-monnaie, s’est donné pour mission d’abaisser la barrière à l’entrée et de rendre la crypto accessible à tous. C’est dans cet objectif que le service continue de développer sa collection d’actifs. Au fur et à mesure que la plateforme élargit son offre, de nouveaux actifs cryptographiques deviennent disponibles pour ses clients, créant un nombre infini de paires d’échange, rendant ainsi la crypto plus accessible et plus facile à acheter.



En introduisant un nombre accru d’options, StealthEX offre à ses utilisateurs la possibilité d’être plus flexibles dans leur choix de crypto-monnaies. L’absence d’une crypto-monnaie préférée sur la bourse empêche souvent les utilisateurs de l’acheter, et l’utilisation du cross-bridging ne peut pas toujours offrir aux passionnés de crypto une liberté de choix absolue. Bien qu’il existe aujourd’hui de nombreuses méthodes différentes pour acheter des crypto-monnaies, le service StealthEX offre une solution pratique et simple pour les personnes qui préfèrent pouvoir échanger un actif contre un autre sans avoir besoin de se tourner vers un certain nombre de fournisseurs.

« Au cours des derniers mois, nous avons travaillé sans relâche pour fournir la plus grande collection de crypto-monnaies à nos utilisateurs, afin qu’ils puissent avoir la liberté de choix ultime et pouvoir profiter de tous les avantages de notre plateforme », a commenté Maria Carola, PDG de StealthEX – Nous regroupons toute la liquidité cryptographique provenant de plusieurs sources désynchronisées, à la fois CEX et DEX, en un seul endroit pour offrir l’expérience utilisateur ultime entre chaînes. Notre collection de crypto-monnaies compte 1 400 actifs différents et nous espérons qu’elle sera appréciée par nos clients.

Au fil des années, StealthEX est devenue une plateforme de choix pour de nombreux passionnés de cryptographie en raison de sa flexibilité, de sa sécurité et de sa fiabilité. StealthEX propose des échanges crypto-crypto, et les clients peuvent également utiliser la monnaie fiduciaire pour acheter de la crypto-monnaie. Il existe un certain nombre de monnaies fiduciaires accessibles, et pas de KYC pour des montants inférieurs à 700 euros. Le service client est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tandis que la confidentialité et la sécurité des utilisateurs sont les valeurs clés car les swaps ne nécessitent aucune inscription ni vérification et la plateforme ne stocke pas les fonds des utilisateurs. Il existe également une couche de protection supplémentaire entre vous et la bourse. Aucune information sur le client n’étant fournie, la plateforme n’a aucune idée de qui il est. StealthEX trouve automatiquement le prix le moins cher pour l’échange et commence la transaction.

Avec plus de 1400 actifs, fservice rapide et fiablecouplé à un support client exceptionnel équipe, utiliser StealthEX pour les échanges cryptographiques est une évidence. Grâce à sa nature non dépositaire, il s’agit de l’une des méthodes les plus simples et les plus pratiques pour échanger des crypto-monnaies.

Clark Responsable de la technologie.