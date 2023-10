Lancement réussi du service bêta de SOMESING, « My Hand-Carry Studio Karaoke App »

Par Raghav Sawhney

Dans une démarche audacieuse dans un environnement de marché difficile, la société de capital-risque CMCC Global, basée à Hong Kong, a levé avec succès 100 millions de dollars pour renforcer les startups asiatiques de blockchain via son Titan Fund. Cette initiative intervient à un moment où les investissements mondiaux en capital-risque dans les sociétés de cryptographie ont connu une forte baisse de 70,9 % sur un an et le nombre de transactions a chuté de 54,5 %, selon les données de PitchBook.

Une balise de soutien pour les startups

Titan Fund, qui a clôturé son premier cycle de financement le 4 octobre, a recueilli la participation d’un groupe diversifié de 30 investisseurs, dont des entités notables telles que Block.one, Pacific Century Group dirigé par le magnat de Hong Kong Richard Li, Winklevoss Capital, Jebsen Capital, et Yat Siu, fondateur d’Animoca Brands. Le fonds canalisera stratégiquement les investissements vers trois domaines clés : l’infrastructure blockchain, les applications grand public (en mettant l’accent sur les jeux et les jetons non fongibles – NFT) et les services financiers, qui englobent les bourses, les portefeuilles et les plateformes de prêt et d’emprunt.

Favoriser l’innovation à Hong Kong

Bien qu’il n’ait pas de mandat strict en matière d’allocation de capital aux entreprises de Hong Kong, Titan Fund vise à investir dans « les meilleurs entrepreneurs du monde », selon Baumann de CMCC Global. L’entreprise, créée en 2016, entretient un « attachement naturel » à Hong Kong, reconnaissant son potentiel substantiel en matière d’innovation fintech. Baumann a exprimé son optimisme quant à l’avenir de la ville dans l’espace Web3, déclarant : « Si Hong Kong continue sur la voie de l’adoption du Web3, il y aura naturellement de plus en plus d’entrepreneurs qui créeront des entreprises dans cet espace. Et nous pouvons être leur première capitale.

Naviguer à travers les effondrements du marché et les changements réglementaires

Le lancement du fonds est particulièrement remarquable compte tenu de la crise actuelle du marché et des incidents antérieurs tels que la faillite de la bourse FTX. Cependant, le Titan Fund a déjà réalisé cinq tours d’investissement, dont deux destinés à des startups basées à Hong Kong : Mocaverse, un projet NFT d’Animoca Brands qui a levé 20 millions de dollars en septembre, et Terminal 3, une startup d’infrastructure de données Web3.

Hong Kong, autrefois berceau de nombreuses sociétés de cryptographie, a connu un exode commercial ces dernières années en raison des incertitudes réglementaires concernant les actifs numériques et des restrictions strictes liées à la pandémie. Cependant, un changement de politique important en octobre de l’année dernière, qui a permis aux échanges cryptographiques sous licence de s’adresser aux commerçants de détail, a signalé l’adhésion renouvelée de la ville à l’industrie. Malgré des revers tels que l’implosion de la bourse JPEX, qui a ébranlé la confiance des investisseurs particuliers, les sociétés de cryptographie de la ville restent optimistes quant aux perspectives à long terme.

Une sphère de sécurité pour la crypto en Asie

Le lancement du fonds crypto VC à Hong Kong souligne également l’importance croissante de la ville en tant que port crypto sécurisé, en particulier à la lumière des mesures de répression réglementaires aux États-Unis. Yen Shiau Sin, directeur général de Titan Fund, a souligné que les entreprises asiatiques récoltent des bénéfices car « des projets envisagent de venir ici pour nous parler » en raison de la répression américaine de la cryptographie.

En conclusion, le Titan Fund de CMCC Global apparaît comme un modèle de soutien pour les startups blockchain en Asie, en particulier à Hong Kong, en fournissant un soutien financier crucial dans un environnement de marché et réglementaire difficile. L’accent mis par le fonds sur l’infrastructure blockchain, les applications grand public et les services financiers est sur le point de nourrir et d’élever des projets innovants dans l’espace blockchain et crypto, contribuant ainsi à la résilience et à la croissance future du secteur.

