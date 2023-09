Lancement réussi du service bêta de SOMESING, « My Hand-Carry Studio Karaoke App »

Par Raghav Sawhney

La crypto-monnaie est l’un des secteurs les plus inventifs, malgré la tendance baissière actuelle du marché, le domaine continue d’être populaire et se développe à une vitesse impressionnante. Étant donné que les crypto-monnaies sont toujours considérées comme une alternative d’investissement et de trading souhaitable, il existe de nombreux types de services d’échange de crypto-monnaies disponibles sur le marché. Les détenteurs, en revanche, n’ont pas besoin de grand-chose ; tout ce dont ils ont besoin est une méthode simple pour échanger des crypto-monnaies.

L’une des solutions populaires sur le marché pour les échanges cryptographiques instantanés est FurtifEX. Il s’agit d’une plate-forme d’échange de crypto-monnaies facile à utiliser et non dépositaire qui a été créée en 2018. Elle permet des échanges anonymes entre 1 300 crypto-monnaies ainsi que des achats en espèces fiduciaires de crypto-monnaies.

Fonctionnalités StealthEX – Solution tout-en-un

Tout d’abord, propose au total deux services, tous deux accessibles depuis la page d’accueil. Vous pouvez soit acheter des cryptos en utilisant votre carte de crédit/débit, soit échanger des cryptos. La plateforme propose une gamme impressionnante de crypto-monnaies qui ne sont généralement pas prises en charge par les portefeuilles externes, telles que Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Monero (XMR), Solana (SOL), Litecoin (LTC), etc. Le processus d’achat de crypto-monnaie a été facilité grâce à l’interface de la plateforme conviviale et intuitivement compréhensible. Avec des vitesses de transaction traitées en quelques minutes, StealthEX permet aux passionnés de cryptographie d’échanger des cryptomonnaies presque instantanément : tout dépend de la blockchain et du temps nécessaire à l’échange.

La plateforme calcule des frais fixes pour chaque transaction et n’utilise pas de spread. Les frais finaux sont déterminés par divers facteurs, notamment la cryptomonnaie échangée, les frais de réseau, etc. Dans l’ensemble, avec StealthEX, les passionnés de crypto peuvent choisir entre des taux fixes ou flottants. Cela aidera les utilisateurs à réduire les risques et à effectuer des échanges cryptographiques précis. À l’heure actuelle, le service offre également à ses utilisateurs la possibilité d’acheter des crypto-monnaies avec de la monnaie fiduciaire. Pour acheter des cryptos, vous pouvez utiliser les devises suivantes : USD, EUR, GBP, TL, KES, ZAR, GHS, TZS, MXN, VND et BRL.

De plus, la plate-forme permet des échanges instantanés entre chaînes sans pont. Les échanges inter-chaînes avec StealthEX offrent un échange multi-crypto-monnaie et une indépendance à ses utilisateurs. Il permet aux utilisateurs d’échanger directement différentes cryptos entre deux chaînes et ce à l’aide d’algorithmes spéciaux.

Comment échanger des cryptomonnaies via StealthEX ?

Imaginons que vous souhaitiez échanger Bitcoin contre Ethereum. Cela peut être réalisé en quelques étapes simples et rapides. Tout d’abord, accédez à la page principale. Après cela, procédez comme suit :

Choisissez les blockchains et la paire crypto à échanger. Par exemple, BTC en ETH .

Appuyez sur le bouton « Démarrer l’échange ».

Fournissez l’adresse du destinataire vers lequel transférer votre Bitcoin.

Traitez la transaction.

Recevez votre Ethereum.

Afin d’effectuer un échange de crypto-monnaie rapide et sans effort, vous n’avez pas besoin de fournir d’informations personnelles ni de vous inscrire au service – tous les échanges sont sans inscription. De cette façon, le service reste transparent tout en préservant votre confidentialité.

Gagnez un revenu passif avec les outils d’affiliation de StealthEX

Programme d’affiliation de StealthEX vous offre un moyen simple de gagner avec un minimum d’effort. Selon vos besoins, plusieurs outils d’affiliation sont disponibles : API, Exchange Widget, Liens de parrainage ou encore Boutons et bannières.

Tout d’abord, vous pouvez commencer à gagner de l’argent avec StealthEX en utilisant son intégration API simple et fluide. En utilisant l’API de StealthEX, vous pouvez facilement ajouter son échangeur cryptographique à votre site Web ou même créer votre propre échangeur basé sur l’API fournie qui est ouverte à tous et peut être facilement intégrée à votre produit existant.

En 2022, StealthEX a lancé un widget d’échange pratique pour n’importe quel site Web. Le widget avec son design élégant et ses options Javascript Vanilla & React parmi lesquelles choisir aura fière allure sur n’importe quel site Web ou dans n’importe quel blog. Il est facilement personnalisable, vous permet d’effectuer des retraits rapides via votre compte et peut être intégré à votre plateforme en quelques minutes seulement.

De plus, vous pouvez utiliser l’outil unique de liens de référence. Si vous avez une audience solide, vous leur proposez le lien de parrainage de StealthEX et obtenez un paiement instantané sur chaque transaction effectuée par vos arbitres. Les progrès peuvent être suivis dans votre compte – toutes les transactions et tous les gains peuvent y être trouvés.

Pour les créateurs de contenu ou les propriétaires de sites Web qui ne disposent pas de suffisamment d’espace sur leur page pour accueillir un widget, StealthEX a mis au point un certain nombre de boutons et de bannières élégants. Un propriétaire de site Web ou de blog peut en concevoir plusieurs, mais ils sont également disponibles en plusieurs tailles et peuvent être ajustés à votre espace.

En bref, gagner avec les swaps cryptographiques est facile et peut être réalisé grâce à un certain nombre de fonctionnalités utiles. L’inscription et l’intégration du produit avec StealthEX sont et seront toujours gratuites.

Sécurité et frais chez StealthEX

Lors de l’échange de crypto, tout ce que vous avez à faire est de saisir l’adresse où vous recevrez les fonds, puis de transférer les fonds vers StealthEX. Aucune inscription ni aucune autre information n’étant requise, il est impossible que vos données personnelles soient en danger. StealthEX ne fournit ni ne recommande aucun portefeuille propre, n’a subi aucune faille de sécurité majeure et apprécie sa réputation. Comme StealthEX est une plateforme d’échange sans dépôt, elle n’oblige pas ses utilisateurs à stocker des fonds sur sa plateforme, ce qui rend tout échange sans risque et sécurisé.

Cependant, pour rendre l’expérience utilisateur aussi fluide que possible et pour garantir que ses utilisateurs conservent un niveau maximum de confidentialité et d’anonymat, StealthEX a commencé à proposer à ses clients échanges de crypto sans KYC. Chez StealthEX, les utilisateurs peuvent acheter une quantité de crypto sans vérification si elle est inférieure à 700 €, ce qui peut être extrêmement pratique si vous devez échanger de petites quantités de crypto-monnaies.

De plus, la plateforme est totalement transparente en ce qui concerne les frais : tous les frais sont calculés avant l’échange et présentés à l’utilisateur pour qu’il puisse prendre une décision éclairée. StealthEX n’a ​​également aucune limite quant au montant que vous pouvez effectuer. Vous êtes libre d’effectuer autant de transactions que vous le souhaitez, avec autant de devises que vous le souhaitez, il n’y a pas de limite supérieure sur les transactions.

Le service est accompagné d’un support client 24h/24 et 7j/7, et c’est l’un des domaines qui est constamment salué par les utilisateurs. En cas de problème, tout ce que vous avez à faire est de contacter l’équipe d’assistance. La plupart des utilisateurs ont signalé que leurs problèmes avaient été résolus quelques heures après le premier contact, et c’est exactement pour cela que l’équipe de support client utile et efficace est là pour cela.

StealthEX : votre échange cryptographique ultime

StealthEX reste l’un des échangeurs de crypto instantanés les plus puissants dans le domaine de la cryptographie. Il offre sécurité, confidentialité, efficacité et une fantastique équipe de support client pour couronner le tout. La plateforme s’intégrera parfaitement à votre portefeuille de crypto-monnaie, ce qui en fera l’une des solutions les plus efficaces pour échanger des actifs numériques.