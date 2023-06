Lancement réussi du service bêta de SOMESING, « My Hand-Carry Studio Karaoke App »

Par Clark

Les deux banques centrales ont déclaré partager « de nombreux atouts complémentaires » et s’efforcent d’harmoniser leurs secteurs des services financiers.

Les banques centrales de Hong Kong et des Émirats arabes unis (EAU) veulent travailler ensemble au développement de la technologie financière et des lois sur les crypto-monnaies.

La Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE) et l’Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) se sont rencontrées le 30 mai, selon la HKMA, et les deux ont décidé de « renforcer la coopération » sur « la réglementation et l’évolution des actifs virtuels ».

Les deux banques centrales ont également promis d’aider les centres régionaux d’innovation dans les conversations sur les « initiatives conjointes de développement des technologies financières et les efforts de partage des connaissances ».

Les principaux sujets abordés comprenaient la connectivité des marchés financiers et l’infrastructure financière entre les deux juridictions.

Le gouverneur de la CBUAE, SE Khaled Mohamed Balama, a déclaré qu’il s’attend à ce que le partenariat avec la HKMA soit continu et durable.

Les deux juridictions bénéficieront économiquement de la coopération, selon le directeur général de HKMA, Eddie Yue, car elles ont « de nombreux atouts complémentaires et intérêts mutuels ».

Après la réunion, des cadres supérieurs de banques de Hong Kong et des Émirats arabes unis ont assisté à un séminaire organisé par les deux banques centrales.

Il a abordé divers sujets, tels que la manière d’améliorer le règlement des échanges transfrontaliers et la manière dont les entreprises des Émirats arabes unis pourraient utiliser les plateformes d’infrastructure financière de Hong Kong pour accéder aux marchés asiatiques et chinois.

À compter du 1er juin, la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong autorisera les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) à servir les investisseurs de détail à Hong Kong. Cela coïncide avec le partenariat.

Chef du Trésor de HKMA : « Crypto est là pour rester. »

Pendant ce temps, le 30 mai, Christopher Hui, le chef du Trésor de Hong Kong, a déclaré à l’AFP que le nouveau cadre juridique de la ville permet aux investisseurs individuels d’échanger des crypto-monnaies puisque « les actifs virtuels vont rester ».

Selon Hui, l’utilisation de bitcoins présente plus d’avantages que d’inconvénients.

Il a déclaré que, « malgré les risques potentiels encourus, (les actifs virtuels) comportent également une valeur fondamentale », soulignant l’importance de la réglementation :

Par conséquent, ces activités doivent être autorisées de manière contrôlée afin d’exploiter ces qualités positives.

Depuis que le SFC a lancé la procédure de candidature, un certain nombre d’échanges de crypto-monnaie, notamment CoinEx, Huobi et OKX, ont soumis des candidatures pour offrir des services de trading de crypto-monnaie spécifiques à Hong Kong.