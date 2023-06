Lancement réussi du service bêta de SOMESING, « My Hand-Carry Studio Karaoke App »

Par Clark

La deuxième vente aux enchères 3AC NFT devrait avoir lieu ce mois-ci chez Sotheby’s, et Epic Games prévoit de répertorier les jeux NFT sur sa boutique.

Le « tapis du projet caritatif » selon Pixel Penguin

Cette semaine, le projet de jetons non fongibles (NFT) Pixel Penguin a suscité une controverse sur ce que l’enquêteur de la blockchain ZachXBT a prétendu être un « tapis de projet caritatif ».

Le projet a discrètement fait ses débuts en février, mais a été remarqué le 31 mai à la suite d’un fil de discussion qu’Andrew Wang, un influenceur Web3, a lancé sur Twitter.

Les Pixel Penguins auraient été créés par l’amie de Wang, Sarah, également connue en ligne sous le nom de Hopeexist1, qui avait « créé une collection pour s’aider à lutter contre le cancer ».

Wang a annoncé le produit au prix de 13 $, affirmant que 20% des bénéfices bénéficieraient à des œuvres caritatives et que les 80% restants iraient à la prétendue thérapie contre le cancer de Hopeexist1.

Wang a déclaré: «Je vais mettre mon représentant en ligne pour dire que c’est réel au milieu de toutes les escroqueries dans notre espace», et a poursuivi: «Je parle souvent avec son professeur d’art quand elle est partie pour un traitement et il dit qu’elle est la meilleure élève qu’il ait jamais eue, que son talent est trop précieux, qu’elle doit survivre.

Suite à cela, les NFT Pixel Penguins ont été rapidement épuisés et le prix plancher est passé de 0,0099 ETH à environ 0,0126 ETH, soit environ 130 $. Cependant, après avoir mené une enquête plus approfondie, des membres de la communauté NFT ont affirmé que l’auteur avait peut-être menti atteint d’un cancer et avait auparavant gagné de l’argent grâce à la vente d’œuvres d’art volées.

Après avoir découvert le contrat intelligent Pixel Penguin, qui détenait plus de 117 000 $ en ETH, ZachXBT a suivi l’argent lors de son transfert vers deux nouvelles adresses de portefeuille.

Hopeexist1 a alors désactivé son compte Twitter et a disparu en conséquence. Depuis lors, le prix plancher des NFT est tombé à 0,004 ETH, soit 7 $.

Plus de jeux blockchain seront ajoutés à Epic Games Store.

En plus des cinq jeux blockchain déjà en ligne et jouables, Epic Games en ajoutera bientôt deux autres à sa boutique.

L’un des futurs jeux est Defimons, un RPG multijoueur au tour par tour avec des influences Pokemon qui est gratuit.

Le titre du jeu sera utilisé à la fois pour l’argent du jeu et les personnages monstres de combat NFT. Une date de sortie n’est pas fournie sur Epic Games Store.

L’autre jeu de blockchain s’appelle Project Red, et il a également un mode de jeu de tir à la première personne en plus de ce qui semble être des composants du monde ouvert influencés par des jeux comme Grand Theft Auto et Saints Row.

Le début du gameplay révèle que pour progresser dans les étapes les plus difficiles et interagir avec les fonctionnalités de jeu pour gagner du jeu, les joueurs devront acheter des NFT Mobster.

Alors que de nombreux joueurs traditionnels ont encore de sérieuses réserves sur les jeux Web3, Epic Games n’a pas hésité à ce marché lorsqu’il a initialement répertorié Blankos Block Party comme le premier sur sa boutique en septembre 2022.

En mars, Epic Games a annoncé à Axios son intention de lancer une vingtaine de jeux blockchain supplémentaires entre fin 2023 et début 2024.

Deuxième partie de la vente de garage Three Arrows NFT

Le deuxième tour de l’enchère NFT de 2,5 millions de dollars du fonds spéculatif cryptographique aujourd’hui disparu Three Arrows Capital (3AC) devrait avoir lieu ce mois-ci.

The Grails, une collection de NFT de 3AC, comprend une large gamme de jetons de projets renommés tels que CrytoPunks, Fidenzas de Tyler Hobbs et Ringers de Dmitri Cherniak.

37 des NFT de 3AC seront mis aux enchères par Sotheby’s lors du second tour, prévu pour le 15 juin, dans ce qu’il appelle la « plus grande vente aux enchères jamais réalisée d’art numérique ».

Entrer dans le métaverse, c’est Kellogg’s

Selon des rapports, Kellogg’s a soumis une longue liste de demandes de marques pour plusieurs de ses marques alimentaires concernant le Metaverse, les NFT, les objets de collection et les jetons de crypto-monnaie.

Froot Loops, Frosted Flakes, Special K et Pop-Tarts sont quelques-unes des marques.

Mike Kondoudis, un avocat en marques agréé par l’Office des brevets et des marques des États-Unis, affirme que la société a exprimé son intérêt à lancer n’importe quoi, des avatars NFT aux objets de collection crypto, aux environnements virtuels et aux jeux VR centrés sur la crypto-monnaie.

Diverses nouvelles astucieuses

Au cours de l’année écoulée, la valeur de certaines des collections de NFT les plus prisées de 2022 a chuté précipitamment. Les investissements dans des projets renommés tels que Doodles, Invisible Friends, Moonbirds et Goblintown ont tous perdu jusqu’à 95 % de leur valeur en ETH.

Magic, un fournisseur de portefeuille en tant que service Web3, a déclaré le 31 mai qu’un cycle d’investissement stratégique, dirigé par PayPal Ventures, avait généré avec succès 52 millions de dollars pour l’entreprise. Les sociétés de capital-risque Cherubic, Synchrony, KX, Northzone et Volt Capital ont également participé au cycle d’investissement, portant le total des fonds levés de Magic à plus de 80 millions de dollars.