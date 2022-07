Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Clark

La société de systèmes logiciels de protocoles redistribués et centrés sur Ethereum, Consensys, a proclamé le lancement de flip token, ou “Time-Unit Representative NFTs”. Les détails de Consensys qui retournent les jetons peuvent produire un marché de remplacement pour l’audit de sécurité tokenisé via Consensys Diligence, le bon service d’audit de contrat de l’entreprise.

Consensys Diligence va lancer des flip Tokens en période

Du 15 au 19 août, Consensys a révélé qu’une vente de jetons pourrait survenir et comporterait le jeton flip de la société, qui signifie « Time-Unit Representative NFTs ». Le bon service d’audit de contrat de l’entreprise, Consensys Diligence, est essentiellement symbolisé et possède sa propre partie de découverte de valeur via le marché libre.

“TURN est le premier jeton du genre à quantifier la grande valeur des bons audits de sécurité des contrats et de la blockchain”, a déclaré Gonçalo, co-fondateur de Diligence même, lors d’une déclaration en semaine. “Avec le flip token, nous symbolisons le travail et servons à concrétiser la vision d’un Web3 plus sûr qui fait progresser la libre entreprise sur la blockchain.”

La prochaine vente aux enchères peut présenter un groupe de huit jetons flip, qui mesurent au carré ERC721-compatible et qu’ils représentent “40 heures de votre temps pendant lesquelles l’audit d’associé en soins infirmiers sera fourni”. Après la vente, les actifs flip seront vendus sur les marchés secondaires un peu comme d’autres types de NFT, mais la valeur de TURN repose sur les quarante heures “timeboxées” de votre temps.

La configuration d’Ethereum Consensys a récemment levé 450 millions de dollars à la mi-mars et a fait grimper sa valorisation à 7 milliards de dollars. La suite de produits de Consensys sert de nombreux utilisateurs d’Ethereum car elle gère Metamask, Mycrypto, Infura, Quorum, Truffle, Diligence, etc. Reserves pense que les flip tokens sont utiles à la bonne activité d’audit des contrats et de la blockchain.

«TURN permet aux clients d’acheter un audit d’associé en soins infirmiers sans attendre pendant une énorme file d’attente pendant six à neuf mois. c’est souvent la première étape pour trouver le goulot d’étranglement avec l’audit dans notre système », ont fait remarquer les réserves.

Les jetons TURN peuvent avoir un objectif terriblement niche pour les personnes qui ont besoin de services d’audit et Consensys pense que les actifs peuvent laisser “une découverte optimale de la valeur des engagements de service et des processus de programmation”. dans le monde de la finance redistribuée (defi), l’audit du code facilitera la prévention des erreurs coûteuses trouvées dans le code défectueux.