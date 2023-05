Lancement réussi du service bêta de SOMESING, « My Hand-Carry Studio Karaoke App »

Par Clark

Au cours des 30 derniers jours, les ventes NFT pour Bitcoin ont totalisé plus de 167,47 millions de dollars, et StepN a intégré Apple Pay pour réduire les obstacles à l’entrée du programme.

Le plus grand réseau NFT suivant : Bitcoin ?

Selon les données de CryptoSlam, le réseau s’est rapidement développé pour devenir le deuxième plus grand réseau NFT, malgré le fait que l’idée de jetons non fongibles (NFT) suscite toujours la controverse au sein de la communauté Bitcoin.

Selon les données de CryptoSlam, Bitcoin a hébergé le deuxième plus grand volume de ventes NFT dans l’ensemble en examinant les mesures sur 24 heures, 7 jours et 30 jours.

Notamment, Bitcoin a dépassé ses rivaux directs Solana et Muthos Chain, qui n’ont réalisé que 55,8 millions de dollars et 35,4 millions de dollars de ventes au cours des 30 derniers jours, avec une marge significative.

Avec des ventes de 26,3 millions de dollars au cours des 30 derniers jours, Bitcoin Ordinals est la collection NFT la plus populaire pour Bitcoin et est également le quatrième projet le plus vendu sur toutes les blockchains.

Les projets Space Pepes et Bitcoin Frogs viennent ensuite, avec des volumes de ventes sur 30 jours de 12,24 millions de dollars et 9,43 millions de dollars, respectivement. Ils sont actuellement classés onzième et quinzième au classement général pour le mois précédent au moment de la rédaction de cet article.

Pour la première fois, entrez Apple Pay.

Il serait devenu la première application de jeu basée sur la blockchain à s’interfacer avec Apple Pay, selon la plateforme de style de vie Web3 StepN.

Il a été créé par le studio Web3. Pour son approche move-to-earn, qui compense essentiellement les propriétaires de ses chaussures NFT avec des jetons cryptographiques en fonction de la fréquence à laquelle ils marchent ou font du jogging, StepN est connu pour trouver Satoshi Lab.

L’équipe StepN a souligné dans une annonce du 22 mai que le changement représente une « étape capitale » pour la plate-forme car il simplifie les achats intégrés en supprimant le « besoin de connecter un portefeuille cryptographique séparé ».

La société a ajouté qu’elle « supprimera les barrières à l’entrée » pour les personnes qui ne sont pas familiarisées avec la configuration de crypto-monnaie et de portefeuilles NFT, ce qui peut être difficile pour les débutants.

« Cette connexion étend notre portée à un nouveau marché énorme et rend Web3 plus largement utilisable. Le co-fondateur de Find Satoshi Labs, Yawn Rong, a déclaré : « Il comble le fossé entre les technologies Web2 et Web3 d’une manière sans précédent.

L’inconvénient est que StepN devra probablement payer la «taxe Apple» de 30% sur toutes les transactions effectuées via l’Apple Store, car il s’est lié aux facilités de paiement d’Apple plutôt que d’accepter des paiements à l’extérieur.

Devenez un « sandwich idiot » dans le Metaverse

Les visiteurs de Metaverse sont sur le point de découvrir pour la première fois la marque distinctive de discours de motivation de Gordon Ramsay. Afin d’introduire une « aventure participative multidimensionnelle » via sa plateforme de jeu Metaverse, The Sandbox a collaboré avec ITV Studios et Hell’s Kitchen de Gordon Ramsay.

Selon une déclaration du 20 mai, l’activité serait centrée sur des concours de cuisine dans une réplique numérique de la cuisine de Ramsay de son émission bien connue.

Un certain nombre de tâches seront disponibles pour tout le monde, avec la chance de gagner des prix comme des poêles à frire HexClad et 20 000 jetons SAND. De plus, certains vainqueurs auront la possibilité de demander à Ramsey lui-même de critiquer leurs repas virtuels via Discord.

De plus, 2333 avatars NFT différents avec des thèmes Hell’s Kitchen seront disponibles à l’achat, ce qui soulève la possibilité que le cerveau de Ramsey flotte autour de The Sandbox.

Openfort lève 3 millions de dollars pour un portefeuille de jeux en ligne.

Openfort, une entreprise fournissant une infrastructure de jeu blockchain, a réalisé un premier cycle d’investissement de 3 millions de dollars pour faire avancer le développement de son offre de «portefeuille en tant que service» de jeu Web3.

Game7, NGC Ventures et Newman Capital ont rejoint Gumi Cryptos Capital et Maven 11 pour diriger le financement.

La société utilisera les fonds pour développer son produit de portefeuille et établir des collaborations dans l’industrie du jeu Web3.

La solution de portefeuille d’Openfort est maintenant en version bêta privée et comprend un certain nombre d’API conviviales qui fonctionnent avec Unreal Engine, Unity et React sur les navigateurs, les PC et éventuellement les appareils mobiles.

En automatisant les transactions blockchain moins importantes via « l’abstraction de compte » pour rendre le jeu blockchain plus fluide, les joueurs interagiront plus facilement avec les portefeuilles et les jeux Web3.

Diverses nouvelles astucieuses

À son achèvement le 19 mai, la vente aux enchères de pièces de la collection NFT détenue par le fonds spéculatif de crypto-monnaie singapourien en faillite Three Arrows Capital a rapporté 2,5 millions de dollars.

Gala Games, un projet GameFi, a annoncé le 22 mai qu’il s’était associé à PokerGO, un service de streaming de poker de Las Vegas, pour lancer un nouveau jeu de poker social lié au Web3 et à la NFT.