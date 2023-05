Lancement réussi du service bêta de SOMESING, « My Hand-Carry Studio Karaoke App »

Par Clark

À moins qu’Apple ne fasse appel de la décision et ne fasse chavirer la décision, les inventeurs sont libres de diriger les médicaments d’application vers leurs propres systèmes pour effectuer des achats.

Un tribunal californien a jugé qu’Apple avait enfreint les lois de l’État sur la concurrence en interdisant aux inventeurs d’applications d’utiliser les styles de paiement volition in-app au coup par coup, ce qui inclut une commission de 30 %.

La décision peut ouvrir la voie aux systèmes de crypto-monnaie et commémoratifs non fongibles (NFT) pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires à leurs applications iOS.

La décision du 24 avril a été rendue par la Cour des prières des États-Unis pour le neuvième circuit dans l’affaire Apple contre Epic Games – le créateur du jeu vidéo Fortnite.

Le tribunal a confirmé la décision d’un tribunal inférieur à partir de 2021 et a déclaré que la disposition anti-direction d’Apple avait nui à Epic.

La disposition anti-pilotage est une politique d’Apple stipulant que les inventeurs d’iOS ne peuvent pas communiquer les styles de paiement hors application via certains mécanismes similaires aux liens intégrés à l’application.

La politique a augmenté les coûts des applications d’accessoires d’Epic qui sont toujours sur l’App Store d’Apple et a empêché d’autres drogués d’applications d’attirer les consommateurs potentiels d’Epic Games, a écrit le tribunal.

Tim Sweeney, l’auteur et surintendant principal d’Epic Games, a tweeté le 24 avril que la décision « libère les inventeurs iOS » en leur permettant de diriger les consommateurs vers des résultats de paiement indispensables.

Alors que le tribunal a statué en faveur d’Apple sur les questions les plus importantes, le mammouth technologique a échoué dans son argument selon lequel les vittles anti-direction ne devraient pas s’appliquer à Epic Games car il a résilié le compte d’inventeur iOS d’Epic Games en août 2020.

Le tribunal a statué qu’Epic Games aurait réalisé de nouveaux bénéfices depuis également à l’exception de la politique d’Apple – en appliquant le «test de connexion» du concurrent et le «test d’équilibrage» du consommateur et a établi la disposition anti-direction comme «illégale». conformément aux deux tests.

Le tribunal a examiné la violation anti-pilotage d’Apple sous un autre angle, jugeant que les consommateurs se seraient entassés directement sur Epic Games s’ils avaient appris son important taux de commission inférieur de 12, par rapport aux 30 % d’Apple.

encore, qui sont rendus possibles par la baisse des coûts des inventeurs et ont la capacité de remplacer la plate-forme par ces prix plus bas, « Si les consommateurs peuvent en savoir plus sur les prix des applications plus bas. ”

Pourtant, cela pourrait créer un précédent jurisprudentiel au service des générateurs d’applications de crypto et de jetons non fongibles, car ils ne seront pas soumis à l’obligation 30 « d’Apple, si Apple ne fait pas appel de la décision. ”

L’échange décentralisé Uniswap est l’un des systèmes de cryptage les plus reculés à faire son chemin dans l’App Store malgré le fait qu’Apple ait initialement retenu son lancement en mars.

Il y a près de deux mois, l’Union européenne a établi de nouvelles règles anti-monopolistiques qui obligent Apple à autoriser les magasins d’applications tiers en son nom, ce qui permet aux consommateurs de contourner les commissions de 30 % d’Apple.

Cependant, en décembre, Apple s’est opposé aux accords NFT transférés sur le portemanteau de tutelle de ton de Coinbase, affirmant qu’il avait le droit de « collecter 30 % du chiffre d’essence » via des achats intégrés.