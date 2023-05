Lancement réussi du service bêta de SOMESING, « My Hand-Carry Studio Karaoke App »

Par Clark

Selon le service de sécurité des données en ligne Privacy Affairs, les prix des comptes de crypto-monnaie compromis continuent d’être les plus élevés parmi les comptes Internet compromis.

Le darknet est prétendument utilisé par les cybercriminels des coins les plus profonds d’Internet pour offrir des comptes cryptographiques compromis et vérifiés pour aussi peu que 30 $ par personne.

Les coûts de quelques-uns des comptes Bitcoin vérifiés frauduleux sont les suivants :

Compte Kraken vérifié : 1 170 $

Compte vérifié sur Binance : 410 $

Compte vérifié sur Crypto.com : 300 $

Compte Coinbase vérifié avec 250 $

Compte en devise américaine sur Bittrex : 30 $

Selon les informations du Dark Web Price Index de l’année précédente, ces estimations indiquent une augmentation considérable des coûts associés à des détails de compte identiques en 2022. En 2022, il y avait des pirates

Pour les comptes Kraken et Binance confirmés, il vous suffit de dépenser respectivement 260 $ et 250 $.

Sur les échanges de crypto-monnaie bien connus, les mesures de sécurité Know Your Customer (KYC) peuvent être frauduleusement contournées via des comptes compromis.

Les comptes pour les crypto-monnaies ne sont pas les seules choses sur la liste. Les informations de compte pour les cartes de crédit avec jusqu’à 5 000 $ de crédit disponible sont vendues pour environ 110 $, tandis que les informations de connexion pour les comptes bancaires en ligne avec jusqu’à 2 000 $ de crédit disponible sont proposées pour 60 $.

Les informations de connexion pour toutes sortes de comptes de médias sociaux sont également à gagner, y compris les comptes Facebook, Airbnb et Gmail piratés, à partir de 25 $ par personne.

Dans une déclaration concernant ces nouveaux chiffres choquants, le chercheur en sécurité de Privacy Affairs, Miklos Zoltan, a déclaré que les internautes doivent être plus prudents que jamais avec leurs informations personnelles.

« Si quelqu’un met la main sur vos informations financières ou vos informations d’identification sur les réseaux sociaux, les prix mentionnés ci-dessus sont essentiellement ce que cela vaut pour eux », a expliqué Zoltan.

« Il y a de fortes chances que vous appréciiez ces choses beaucoup plus qu’elles ne le font, car pour elles, vous n’êtes qu’une autre marque pour de l’argent rapide. »

De plus, les informations de connexion pour les comptes Facebook, Airbnb et Gmail piratés sont disponibles à l’achat à partir de 25 $ par ensemble.

Les internautes doivent désormais plus que jamais être vigilants avec leurs informations personnelles, selon l’expert en sécurité de Privacy Affairs Miklos Zoltan, qui a fait le commentaire en réponse à ces nouvelles statistiques surprenantes.

Selon Zoltan, les montants indiqués ci-dessus correspondent essentiellement à la valeur de vos informations financières et de vos identifiants de connexion aux réseaux sociaux pour un pirate informatique.

Vous appréciez probablement beaucoup plus ces choses qu’eux parce que, à leurs yeux, vous n’êtes qu’une autre cible pour gagner de l’argent rapidement.

Un problème croissant dans le secteur est le piratage de compte sur des échanges cryptographiques bien connus.

Suite à une attaque sur son compte, un utilisateur de l’échange de crypto-monnaie américain Coinbase a récemment déposé une plainte contre l’entreprise.

Il a affirmé qu’il avait perdu « 90% de ses économies » à la suite d’une technique de piratage malhonnête connue sous le nom de « SIM swap », dans laquelle des escrocs s’emparent d’un numéro de téléphone en trompant l’opérateur de télécommunications pour qu’il le connecte au leur. Carte SIM.