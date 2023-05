Lancement réussi du service bêta de SOMESING, « My Hand-Carry Studio Karaoke App »

Par Clark

Le stablecoin algorithmique crvUSD a été déployé avec succès sur le réseau Ethereum par le protocole financier décentralisé CurveDAO.

Curve Finance, une plate-forme de finance décentralisée (DeFi), a publié son stablecoin algorithmique natif indexé sur le dollar américain sur le réseau principal Ethereum et a déjà généré plus de 22 millions de dollars de ventes de jetons crvUSD.

Le contrat a généré plus de 22 millions de dollars de crvUSD au cours des huit heures précédentes, dont 20 millions de dollars générés au cours des cinq premières minutes, selon les données de l’explorateur blockchain Etherscan au moment de la rédaction du 4 mai.

Une étape importante vers la sortie publique du stablecoin algorithmique a été franchie avec le déploiement de crvUSD sur le réseau Ethereum. Notamment, jusqu’à l’intégration avec l’interface utilisateur frontale de Curve sur son site officiel, le stablecoin est toujours inaccessible au grand public.

Lorsqu’on lui a demandé quand le stablecoin serait mis à la disposition du grand public dans le groupe officiel Curve Finance Telegram, un administrateur a déclaré qu’il arriverait « bientôt ».

Selon les informations de DeFiLlama, Curve Finance est l’un des plus grands protocoles DeFi du marché au moment de la publication, avec environ 4,4 milliards de dollars de valeur totale verrouillée (TVL).

Suite à l’effondrement de l’écosystème Terra en mai 2022, lorsque le stablecoin TerraUSD (UST) a perdu son ancrage et que la valeur de son jeton sœur Terra – rebaptisé plus tard Terra Classic (LUNC) – a chuté de plus de 99 %, les stablecoins algorithmiques ont été critiqués. de tous les coins de l’industrie. Un mécanisme d’arbitrage compliqué qui maintenait la valeur de l’UST à un niveau élevé a finalement été détruit par une équipe de traders expérimentés.

L’UST désormais disparu était différent du crvUSD de Curve, qui utilisait une conception similaire aux tickers MKR de MakerDAO en baisse de 700 $ DAI en baisse de 1 $ en stablecoin. Le livre blanc crvUSD indique que crvUSD fonctionnera comme un stablecoin « en position de dette garantie », obligeant les utilisateurs à déposer une garantie avant d’obtenir un prêt en crvUSD. Curve Finance n’a pas encore identifié l’actif préféré à utiliser comme garantie.

Non seulement Curve mais d’autres protocoles DeFi visent à lancer des stablecoins algorithmiques. En février dernier, le protocole rival Aave (AAVE) a mis à disposition une version testnet de leur « stablecoin natif décentralisé et adossé à des garanties », connu sous le nom de GHO.

Un membre de l’équipe Curve nommé mrblocktw a révélé pour la première fois l’intention de Curve de lancer un stablecoin algorithmique dans un tweet du 21 juillet 2022.

Lors du sommet ReDeFine Tomorrow Web3 plus tard dans la journée, le fondateur de Curve, Michael Egorov, a confirmé que le stablecoin serait surdimensionné.

Selon les données de TradingView, le jeton natif Curve DAO (CRV) du protocole a augmenté de près de 7 % après l’introduction du nouveau stablecoin. Le taux de change actuel pour CRV est de 0,96 $.