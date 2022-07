Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Clark

Bitcoin.com sponsorise le lancement d’un nouveau casino crypto BitSpinCasino avec prise en charge du détournement avec diverses crypto-monnaies et un approvisionnement de bienvenue fracassant pouvant aller jusqu’à trois BTC !

Jouez à des jeux de casino passionnants avec BTC, BCH, ETH, USD, EUR, AUD, JPY et plus

Le bitcoin en tant que style de technologie axée sur la valeur est sans conteste le concept révolutionnaire le plus actualisé dans l’arène à la mode de l’innovation fintech transfrontalière. Qu’il s’agisse de paiements peer-to-peer, de magasin d’importation, de mercantilisme spéculatif ou de transactions numériques pour des produits et services, Bitcoin a essentiellement modifié la méthode que nous attendons concernant l’argent et plus tard, mais l’argent doit être effectué autour des États-Unis.

Sans surprise, le terrible style de la blockchain et des crypto-monnaies en fait les technologies idéales pour jouer aux jeux de casino en ligne. C’est un travail idéal. Pas besoin d’être obligé de gérer des jetons ou des pièces physiques, pas de techniques sournoises ou d’erreur humaine de la part des revendeurs et un système technique progressif qui prend en charge le RNG et est extrêmement considéré comme étant manifestement équitable dans l’ensemble des genres de divertissement.

Lancement d’un nouveau Crypto Casino

Dans cette vaste arène d’innovation et de construction de l’industrie de la blockchain, Bitcoin.com s’est forgé la réputation d’être l’ensemble de cryptographie le plus accessible en créant des produits simples d’accès, amusants à utiliser et dignes de confiance par des millions de personnes.

Pionnier d’une nouvelle ère dans son cycle de vie florissant de produits cryptographiques passionnants, Bitcoin.com parraine actuellement le lancement d’un nouveau casino crypto qui devrait faire en sorte que les amateurs de crypto se sentent bien accueillis. S’appuyant sur toute l’expérience technique et opérationnelle, BitSpinCasino hérite d’un cadre frontal de premier ordre soutenu par la plate-forme de détournement SoftSwiss qui est sans égal.

Un casino riche en fonctionnalités avec un diplôme d’associé sur le thème de l’espace passionnant

Inaugurant une toute nouvelle ère pour les plateformes de détournement, BitSpinCasino engage les joueurs avec des thèmes de Place, d’astronautes et de vaisseaux spatiaux se dirigeant directement vers des points de contrôle galactiques dans une tradition très séculaire des missions de Bitcoin sur la lune.

BitSpinCasino offre une gamme luxuriante de promotions et de tournois tandis que la ligne de travail aux joueurs de tous les genres du métier. Un programme de fidélité complet sous-tend tous les parcours des joueurs alors qu’ils traversent les beaux mystères de l’univers BitSpinCasino. house Odyssey – parce que le programme de fidélité ainsi nommé, récompense généreusement les joueurs pour avoir terminé des missions qui les conduisent dans les profondeurs de la maison à l’intérieur de l’univers fantastique. Les joueurs s’attendent à gagner jusqu’à 300 tours gratuits dans chaque cycle de fidélité et jusqu’à 15 % de cashback hebdomadaire dans le cadre du programme de fidélité.

Chaque initiative sur le casino est centrée sur le joueur pour s’assurer que le plaisir de jouer et sans doute de gagner aux jeux n’est pas seulement gratifiant mais également amusant et immersif. Dans la mesure actuelle, le casino est en outre un numéro à ses propres jeux exclusifs qui dérivent des notions de style générales de la maison de crypto-monnaie comme les machines à sous Angry Banker et Bitcoin Rocket. Chaque jeu exclusif atteste de la reconnaissance du Bitcoin et des différentes crypto-monnaies dans un format très moderne et divertissant.

Le casino se vante d’être terriblement favorable aux devises avec un support pour diverses crypto-monnaies de premier ordre ainsi que BTC, ETH, BCH, USDT et beaucoup d’autres, tout en fournissant conjointement des passerelles de paiement pour les joueurs qui préfèrent déposer directement les devises de commande à la place. Vous n’avez pas de crypto ? Pas un retardataire car le casino accepte l’USD, l’EUR, le JPY et de nombreuses devises différentes en suggérant des stratégies de paiement allant des cartes de crédit, des comptes bancaires aux portefeuilles électroniques locaux et bien plus encore.

Offre de bienvenue à durée limitée

Dans le cadre du nouveau lancement, BitSpinCasino propose un package de bienvenue à durée limitée pour tous les joueurs qui s’inscrivent sur la plateforme de diversion. Les joueurs bénéficieront d’un maximum de cent trentième plafonné à trois BTC ou 375 BCH en bonus de dépôt sur leurs 3 premiers dépôts. Ce qui est important, c’est que le casino offre également un bonus de cinq centièmes de dépôt les mardis de la semaine dans le cadre d’une offre de recharge continue.

Marque de confiance

Le BitSpinCasino fraîchement lancé est prêt à embraser le monde du divertissement avec de nouvelles promotions passionnantes proposées sur une plate-forme de divertissement solide soutenue par un ensemble digne de confiance de vétérans du commerce. Si la qualité toujours croissante des casinos cryptographiques est quelque chose à voyager, BitSpinCasino est sur le point de conquérir le paysage du jeu en ligne car il a tous les ingrédients pour devenir une destination prioritaire pour les joueurs cryptographiques.

À propos de BitSpinCasino

BitSpinCasino offre une expérience très haut de gamme parmi l’océan cosmique des casinos, dans lequel, très honnêtement, vous seriez peut-être simplement perdu. et sécurisé.

Notre casino peut être une plate-forme de jeu dynamique et robuste qui vous est proposée par un certain nombre des meilleurs consultants chevronnés du secteur des casinos. Le casino peut être le résultat d’années d’expertise dans le transfert de certains des jeux les plus populaires des meilleurs fournisseurs de jeux, en créant et en finançant un bon type de jeux propriétaires auxquels vous ne jouerez que dans l’obscurité autrement. Nous avons fait nos preuves en fournissant un service inégalé aux joueurs de casino qui pourraient ne pas divertir quelque chose mais le plus simple.

L’étroite association de l’équipe avec Bitcoin.com se prête à notre philosophie opérationnelle de crédibilité et d’équité. vous serez en mesure d’être assuré que vous jouez avec l’un des casinos en ligne les plus dignes de confiance où la sécurité de vos fonds est notre priorité absolue.

Alors revenez à bord et faites partie de nous pour un voyage qui vous mettra dans une ambiance très chaleureuse pendant des heures de sessions de jeu élégantes et fluides avec la chance de gagner d’énormes jackpots aux proportions stellaires !