Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Clark

Les transactions avec des actifs numériques adossés à des métaux précieux commencent en Russie avec le lancement d’un jeton pour les éléments métalliques. Le métal rare, qui est utilisé dans la joaillerie et a des applications sophistiquées, n’est pas un actif offert au public au sein de la Fédération de Russie.

Atomyze et Rosbank émettent un jeton numérique pour Palladium

L’unité russe d’Atomyze, une plateforme qui se spécialise dans la tokenisation des matières premières, et Rosbank, commencent des transactions avec des actifs financiers numériques (DFA) soutenus par des métaux précieux. Le principal est la fourniture d’un jeton pour les éléments métalliques, dont les détenteurs peuvent avoir des droits à une créance financière telle que la valeur du métal, a déclaré Atomyze dans l’annonce.

Le palladium n’est pas un actif public sur le marché russe, a noté l’agence de presse Prime, des nouvelles sur l’accord. A temps constant, il est considéré comme un investissement prometteur. L’élément métallique est utilisé comme substitut du platine noble dans la joaillerie et, par conséquent, la demande mondiale de platinoïdes est en augmentation. C’est en outre un matériau industriel impliqué dans une production sophistiquée.

Atomyze Russie est enregistrée auprès de la Banque centrale de Russie en tant qu’opérateur d’une plate-forme DFA et est autorisée à fournir des instruments monétaires basés sur la blockchain. La tokenisation créera de nouvelles opportunités et fournira divers outils aux entreprises et aux investisseurs privés, précise le rapport.

Les actifs financiers numériques sont le seul terme juridique qui peut actuellement s’appliquer aux crypto-monnaies en Russie, jusqu’à ce qu’une loi engouée «sur la monnaie numérique» soit adoptée, probablement cet automne. pas comme les pièces banlieusardées, mais DFA se réfère en grande partie à des qualités numériques qui ont des entités à blâmer pour leur approvisionnement et leur circulation qui garantissent les droits fournis par l’actif. dans la loi « sur les actifs financiers numériques », de nombreux jetons sont en effet qualifiés de « droits numériques ».

Le milliardaire Vladimir Potanine, l’une des personnes derrière Atomyze, a déclaré que la fourniture de droits numériques permettant d’investir dans des matières premières comme les métaux pourrait constituer un nouveau précédent en Russie. Il est allé encore plus loin en déclarant que cela pourrait être le début d’une toute nouvelle ère pour l’économie russe, “l’ère de la tokenisation”. Potanin a précédemment exprimé l’espoir que les jetons, à côté du rouble numérique, puissent remplacer les actifs cryptographiques «non fiables». Certains pensent que les DFA peuvent également remplacer les dépôts en devises.

“Ce mouvement d’ouverture n’est que le début d’une bonne histoire qui incarnera une toute nouvelle vision des produits anciens et donc la création de produits fondamentalement nouveaux pour les émetteurs et les investisseurs”, a ajouté Ekaterina Frolovicheva, chef militaire chez Atomyze Russie.

La Russie doit cependant réglementer de manière globale les crypto-monnaies car les discussions sur leur avenir ont été prolongées par cet état de fait gouvernemental. alors que la plupart des établissements gouvernementaux s’opposent à leur utilisation comme méthode de paiement dans le pays, une proposition visant à autoriser de minuscules paiements cryptographiques dans le commerce international malgré les sanctions gagne du terrain. Une loi récemment signée par le président Poutine interdit les paiements DFA en Russie.