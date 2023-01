Par Clark

Le chien de garde fiscal britannique a conclu 300 opérations d’inscription d’entreprises de cryptographie mais n’a approuvé que 41 aspirants.

Malgré les plans visant à transformer la région en une Mecque de la cryptographie animée, le chien de garde fiscal du Royaume-Uni affirme qu’il n’a donné le feu vert qu’à 41 des 300 opérations d’établissement de cryptographie à la recherche d’une bénédiction non supervisée à ce jour.

La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a appliqué la nouvelle réglementation concentrée sur les crypto-monnaies le 1er janvier. 10, 2020, pour superviser les entreprises opérant dans le secteur et s’assurer qu’elles sont soumises aux mêmes réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et contre le terrorisme (CTF) que les entreprises dans les demandes fiscales traditionnelles.

Un communiqué de la FCA a révélé que sur les 265 opérations qui ont été “déterminées”, à peine 15 de ces opérations ont été approuvées et enregistrées, 74 des entreprises ont refusé ou retiré leur opération, tandis que 11 ont été rejetées. 35 autres opérations restent à déterminer.

Si l’AFD n’a pas expressément indiqué la cause des opérations rejetées ou retirées, elle a fait un retour d’expérience sur les opérations de « bonne et mauvaise qualité ».

Parmi les opérations les plus complètes figuraient une description détaillée du modèle d’entreprise de l’établissement, des lieux et des responsabilités des partenaires commerciaux et des prestataires de services, des sources de liquidité, des cartes d’entrée de fonds et une figure des programmes et systèmes mis en place pour gérer menace, indique le rapport.

Les opérations déficientes étaient plus apparentes lorsque les entreprises utilisaient l’opération pour promouvoir leurs produits et services, en particulier dans les cas où le processus d’opération était toujours en cours

« Les sites Web et le matériel de marketing des aspirants ne doivent pas inclure de langage qui donne l’impression que faire une opération d’inscription est une forme de contresigne ou de recommandation par la FCA. ”

Le rapport suggère que certaines entreprises pourraient avoir vu leurs opérations abandonnées si elles ne pouvaient pas montrer qu’elles avaient suffisamment de coffres de conformité à la blockchain mis en place pour couvrir les transactions en chaîne.

La FCA a également redoublé d’efforts sur sa station de lutte contre le blanchiment d’argent, exigeant que toutes les entreprises nomment un ploutocrate agent de notification du blanchiment d’argent qui soit « complètement impliqué » dans le processus d’opération.

La FCA a également souligné qu’en effet, pour les entreprises dont les inscriptions ont été approuvées, une bénédiction similaire ne signifie pas qu’elles ne sont plus exemptes de scores.

« Les aspirants doivent fêter que l’inscription n’est pas une formalité ponctuelle ou un exercice de crack-box sans autres scores ou commerce avec la FCA. ”

“Ces commentaires devraient aider les aspirants lorsqu’ils préparent leur opération pour l’inscription et contribuer à rendre le processus aussi simple et efficace que possible”, résume la note.

Parmi les entreprises d’actifs numériques à s’être enregistrées sous la FCA, citons jusqu’à présent les demandes de Crypto.com, Revolut, CEX.IO, eToro, Wintermute Trading, DRW Global Markets, Copper, Globalblock, Moneybrain et Zodia.

Étant donné que de nombreuses entreprises offrent des services transnationaux, le Royaume-Uni La FCA a également vérifié qu’elle s’unissait désormais à d’autres agences d’État du monde entier, plus particulièrement aux États-Unis. contrôleur des valeurs mobilières et les États-Unis. contrôleur des marchandises — afin de renforcer la réglementation si nécessaire.

La FCA a souligné à plusieurs reprises que le fait de ne pas s’enregistrer avant de faire des affaires peut avoir une incidence sur les accusations criminelles.