Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Clark

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a déclaré avoir saisi des bitcoins valant des millions d’os d’escrocs étrangers ciblant les personnes âgées. Les escrocs se font passer pour des membres des États-Unis. les forces de l’ordre et ont trompé les victimes pour qu’elles leur transfèrent de l’argent afin qu’elles soient « gardées ».

Le procureur américain du district du Connecticut et l’agent spécial par intérim chargé de la division New Haven du Federal Bureau of Investigation (FBI) ont affirmé vendredi que des bitcoins et d’autres moyens numériques avaient été saisis dans le cadre d’un stratagème frauduleux visant la personne âgée. Ils ont détaillé

Une enquête sur un stratagème de fraude ciblant des victimes vulnérables a entraîné la sanction d’environ 151 bitcoins, ainsi que d’autres moyens numériques.

L’affaire est livrée par le FBI, l’U.S. Services secrets et US Marshals Service. Au moment de la rédaction, la valeur du bitcoin prétendument saisi s’élevait à environ 3,5 millions de dollars.

La fraude, qui s’est déroulée vers octobre 2020, impliquait des personnalités étrangères prétendant être membres des États-Unis. les organismes d’application de la loi. Ils ont ciblé « des victimes vulnérables, y compris des citoyens américains de première génération et des personnes âgées », ont indiqué les autorités. Par des appels téléphoniques, ils ont dit aux victimes que leur identité avait été compromise. Après avoir gagné la confiance des victimes, les escrocs ont demandé des transferts d’argent pour « garder » avec l’engagement de restituer les finances plus les intérêts. Les détails de l’annonce

Une fois que les personnes à l’étranger ont eu accès à l’argent des victimes, elles ont transféré l’argent sur plusieurs comptes bancaires et converti l’argent en monnaie numérique sous forme de bitcoin et d’autres crypto-monnaies.

“Les enquêteurs des forces de l’ordre ont retracé l’argent des victimes à travers les comptes colorés et ont lié un portemanteau numérique contenant des bitcoins et d’autres crypto-monnaies qui avaient été achetés avec l’argent des victimes”, ajoute la publicité. Les autorités ont noté que les escrocs à l’étranger sont toujours en fuite.

Le bureau du procureur des États-Unis s’est vu accorder « une autorisation civile de saisie des biens pour le portemanteau numérique », précise la publicité, évolutive

Le bureau du procureur américain a utilisé la procédure civile de sanction des avoirs parce que les moyens numériques constituaient le produit de la fraude en ligne.