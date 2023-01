Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Clark

Alors que la conception des adresses secrètes semble complexe dans sa proposition, Buterin l’a préliminairement décrite comme une «approche low-tech» par rapport aux autres résultats de séquestration d’Ethereum.

Le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a participé en tant que résultat possible à ce qu’il décrit comme le «plus grand défi restant» sur Ethereum – la séquestration.

Dans un article de blog du 20 janvier, Buterin a concédé la nécessité de proposer un résultat de séquestration car, par abandon, toutes les informations qui vont sur une « blockchain publique » sont également publiques.

Il est également arrivé à la conception des «adresses furtives» – qui, selon lui, peuvent potentiellement anonymiser les transactions peer-to-peer, les transferts commémoratifs non fongibles (NFT) et les inscriptions à Ethereum Name Service (ENS), protégeant les médicaments.

Dans le billet de blog, Buterin a expliqué comment des accords en chaîne peuvent être conclus entre deux parties dans l’obscurité.

A l’origine, un stoner cherchant à admettre des moyens induira et conservera une « clé de dépense » qui sert également à induire une méta-adresse secrète.

Cette adresse, qui peut être enregistrée sur ENS, est également transmise à l’expéditeur qui peut effectuer un calcul cryptographique sur la méta-adresse pour induire une adresse secrète, qui appartient au destinataire.

L’expéditeur peut également transférer des moyens à l’adresse secrète du destinataire en plus de publier une clé temporaire pour confirmer que l’adresse secrète appartient au destinataire.

L’effet de ceci est qu’une nouvelle adresse secrète est générée pour chaque nouvelle vente.

Buterin a noté qu’un « échange crucial Diffie-Hellman » en plus d’un « support éblouissant crucial » devrait être appliqué pour garantir que le lien entre l’adresse secrète et la méta-adresse du stoner ne peut pas être vu intimement.

Le cofondateur d’Ethereum a ajouté que les ZK-SNARK, une technologie de preuve cryptographique avec des fonctions de séquestration intégrées, pourraient transférer des fonds pour payer les frais de vente.

Buterin a souligné que cela pourrait entraîner ses propres problèmes – du moins à court terme – en déclarant que « cela coûte beaucoup de gaz, et des centaines de milliers de gaz juste pour un seul transfert. ”

Les adresses furtives ont longtemps été vantées pour résoudre les problèmes de séquestration en chaîne, sur lesquels on travaille depuis 2014. Pourtant, de nombreux résultats ont été mis en vente jusqu’à présent.

Ce n’est pas non plus la première fois que Buterin parle de la conception d’adresses secrètes dans Ethereum.

En août 2022, il a qualifié les adresses secrètes d'”approche low-tech” pour transférer anonymement le pouvoir des commémorations ERC-721 – autrement connues sous le nom de NFT.

Le co-fondateur d’Ethereum a expliqué que la conception d’adresse secrète proposée offre une séquestration autre que celle du nowU.S. Office of Foreign Asset Control (OFAC) – Tornado Cash sanctionné

” Tornado Cash peut masquer les transferts de moyens commutables traditionnels similaires à l’ETH ou aux principaux ERC20 (.), mais il est vraiment faible pour ajouter une séquestration aux transferts d’obscurs ERC20, et il ne peut pas du tout ajouter de séquestration aux transferts NFT. ”

Buterin a offert quelques conseils aux systèmes Web3 qui développent un résultat

“Les adresses secrètes de base peuvent être appliquées assez facilement et pourraient être un coup de pouce significatif pour la séquestration pratique des stoners sur Ethereum.”

« Ils supportent un peu de travail sur le côté valise pour les soutenir. Cela dit, je pense que les fourre-tout devraient commencer à évoluer vers un autre modèle natif multi-adresses (.) Pour d’autres raisons liées à la séquestration également », a-t-il ajouté.

Buterin a suggéré que la conversion des adresses pourrait introduire des «entreprises d’utilisabilité à plus long terme», similaires aux problèmes de récupération sociale. néanmoins, il est convaincu que les problèmes peuvent être dûment résolus à long terme

« À plus long terme, ces problèmes peuvent être résolus, mais l’écosystème d’adresses secrètes à long terme ressemble à un écosystème qui dépendrait vraiment fortement des attestations de connaissance zéro », a-t-il expliqué.