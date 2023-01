Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Clark

Les actions, les ETF et les commémoratifs liés à la cryptographie ont tous augmenté de prix jusqu’à présent en 2023, malgré les experts qui attendent que la Réserve fédérale continue de relever les taux d’intérêt.

Le cours de l’action de l’échange de crypto-monnaie Coinbase a bondi de 69% depuis ses plus bas à chaque fois, et d’autres actions liées à la cryptographie, y compris l’établissement de veille économique MicroStrategy, ont enregistré des sauts analogues, avec des bougies vertes chacune autour depuis le lancement de 2023.

Le cours de l’action Coinbase est tombé à 31,95 $ le 1er janvier. 6, avant de tirer jusqu’à 54,14 $ à la clôture des marchés le janv. 17.

La hausse du cours de l’action s’accompagnera probablement d’un énorme cri de soulagement pour les administrateurs de Coinbase après qu’une année 2022 exténuante l’ait vu réduire de 20 % son pool et décider de mettre fin à ses opérations japonaises. Malgré la flambée, COIN reste plus de 84% en dessous de son sommet à chaque fois.

D’autres actions liées à la cryptographie similaires à MicroStrategy et à la société de paiement numérique BlockInc. ont également affiché de solides bénéfices dans la nouvelle période.

Le cours de l’action de MicroStrategy a augmenté à près de 236 $, contre un creux d’un peu plus de 135 $ en décembre. 29 – représentant une augmentation de plus de 74 – tandis que Jack Dorsey’s Block a vu le cours de son action augmenter de 27 en sourdine mais toujours respectable, après avoir rebondi d’un creux de moins de 59 $ en décembre. 28 à plus de 75$.

La réponse a en effet été plus dramatique pour les actions de crypto-minage. Les effets Bitfarms et Marathon Digital ont enregistré des surtensions de 140 et 120, indépendamment, au cours des deux premières semaines.

Les finances négociées en bourse (ETF) crypto ont également rebondi dans une moindre mesure, l’ETF Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI) doublant encore son prix par rapport à un creux d’un peu plus de 4 $ en décembre. 28 à plus de 8 $.

Le FNB ProShares Bitcoin Strategy (BITO) a bondi de plus de 10 $ en décembre. 28 à un prix actuel d’environ 13 $ – ajoutant un peu moins d’un tiers.

En effet, Grayscale Bitcoin Trust a réussi à récupérer une partie de ses pertes de 2022, après avoir ajouté à partir d’un minimum de 7,76 $ en décembre. 28 à un prix actuel de 11,72 $, une augmentation de 51 %.

Alors que la confiance est conçue pour imaginer le prix des tickers Bitcoin BTC en baisse de 262 $, elle se négocie fréquemment à une réduction ou une décoration à la valeur de ses effets sous-jacents. Il est maintenant assis à une réduction d’un peu plus de 36 après s’être échangé à plus de 45 en décembre. 28.

Certains experts pensent que Bitcoin en particulier a grimpé en flèche à l’inverse des chiffres d’affectation positifs des États-Unis publiés le 12 janvier, le prix de BTC ayant augmenté de plus de 17 depuis également, mais il est intrigant de noter que le 28 décembre a sonné pour représenter une demande. bas sur de nombreuses crypto-monnaies et actions.

Alors que la récente augmentation des actions liées à la cryptographie devrait être un énorme soulagement pour ceux qui y ont investi, il convient de noter que nombre de ces sociétés ont encore un long chemin à parcourir pour revenir à leurs sommets à chaque fois, comme l’a souligné par un tweet du 10 janvier de la conseillère fiscale Geneviève Roch-Decter.