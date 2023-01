Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Clark

Cela marque la banque alternative “Big 4” en Australie pour lancer un stablecoin indexé sur le dollar australien dans le but de stimuler l’économie numérique.

La National Australia Bank (NAB) est sur le point de devenir la banque australienne alternative «Big 4» pour lancer un os australien – un stablecoin indexé sur le réseau Ethereum.

Prévu pour être lancé à terme à la mi-2023, le stablecoin AUDN vise à rationaliser les envois de fonds transfrontaliers et le commerce des crédits carbone, selon aJan. 18 rapport de l’Australian Financial Review (AFR).

Le principal responsable des inventions du NAB, Howard Silby, a déclaré que la décision de frapper le stablecoin AUDN sur Ethereum, qui est soutenu 1: 1 par le dollar australien (AUD) – était fondée sur leur conviction que la structure de la blockchain jouera un rôle crucial dans l’élaboration à venir de la finance.

Nous croyons clairement qu’il existe des rudiments de la technologie blockchain qui feront partie de l’avenir de la finance (.) De notre point de vue, nous voyons (blockchain) a la capacité implicite de résoudre des problèmes fiscaux immédiats, transparents et inclusifs. ”

La perpétration d’AUDN pour les envois de fonds transfrontaliers en temps réel pourrait être un moyen pour les clients d’éviter le réseau de paiement SWIFT plus lent et plus coûteux.

L’échange de crédits carbone et d’autres formes de moyens du monde réel symbolisés seront également un cas d’utilisation majeur pour l’AUDN, a déclaré Silby. Il a également ajouté qu’ils “prévoyaient d’offrir des pièces stables dans” plusieurs devises “où la banque a des licences.

L’annonce de l’AUDN par NAB intervient neuf mois après que la banque rivale Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) a lancé 30 millions de commémorations de son propre stablecoin tickered A $ DC en mars 2022, qui est également utilisé pour les envois de fonds transnationaux et le commerce du carbone.

Avant les systèmes de pièces stables d’ANZ et de NAB, les deux banques avaient initialement prévu de s’associer aux deux autres banques australiennes “Big 4” Commonwealth Bank of Australia (CBA) et Westpac – pour lancer un stablecoin civil soutenu par l’AUD.

Pourtant, il a échoué en raison du fait que les entreprises concurrentes et les banques se trouvaient à des stades différents de leur renonciation et de leur stratégie, a expliqué l’AFR.

Jonathon Miller, directeur général australien de l’échange cryptographique Kraken Australia, a déclaré à Cointelegraph que les banques commencent à admettre les avantages spécialisés qu’offre la structure de la blockchain par rapport aux systèmes patrimoniaux traditionnels.

“L’abandon patient de la technologie cryptographique par des institutions fiscales comme ANZ et maintenant NAB pour son éventualité de produire un avantage significatif dans le système fiscal (.) Est une reconnaissance sans équivoque de l’avantage concurrentiel (de la blockchain) par rapport aux systèmes de paiement traditionnels. ”

“Nous prévoyons que cette tendance se poursuivra, évoluant inévitablement pour inclure l’abandon d’autres crypto-monnaies colorées et commémoratives pour ajouter des cas d’utilisation dans la frugalité australienne”, a-t-il ajouté.

Il reste également à voir comment ces stablecoins émis par des banques privées fonctionneraient en tandem avec l’eAUD de la Reserve Bank of Australia – une monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) – qui est actuellement dans sa phase pilote.

Néanmoins, NAB est convaincu que les deux seront adaptés pour fonctionner simultanément et auront leur propre ensemble de cas d’utilisation uniques.