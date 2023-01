Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Clark

L’échange de crypto-monnaie Kraken ferme ses services au Japon. La société a expliqué que les conditions actuelles du marché japonais et la faiblesse du marché international de la cryptographie ne justifient pas les ressources nécessaires pour développer davantage ses activités au Japon maintenant.

Kraken quitte le Japon

L’échange de crypto-monnaie Kraken a proclamé mercredi qu’il était déterminé à “cesser ses opérations au Japon et à se désinscrire de l’Agence des services financiers (JFSA) à compter du 31 janvier 2023”.

La société a expliqué que le choix de quitter le marché japonais de la cryptographie est une composante de ses “efforts pour placer les ressources et les investissements” dans les domaines qui s’alignent sur la stratégie de la société et “positionneront le mieux Kraken pour un succès à long terme”. Les détails de l’annonce :

Les conditions actuelles du marché au Japon, associées à un marché mondial de la cryptographie faible, signifient que les ressources nécessaires pour développer davantage notre activité au Japon ne sont même pas encore disponibles.

“En conséquence, Kraken ne peut plus desservir les acheteurs au Japon via Payward Asia”, a affirmé la bourse. Payward Asia Inc. exploite les services de Kraken au Japon.

Tous les acheteurs concernés le 31 janvier ont retiré leur décret et leurs avoirs cryptographiques, les annonces d’annonce, notant que l’aspect pratique du dépôt a été supprimé le 9 janvier. manière.”

Le marché de la cryptographie a considérablement souffert cette année, le bitcoin ayant chuté de plus de 65 % depuis le début de l’année. Le système Terra s’est effondré en puissance et donc l’implosion de FTX le mois dernier a affecté négativement plusieurs sociétés de cryptographie, et diverses entreprises ont dû déposer le bilan, notamment FTX, 3 Arrows Capital (3AC), Traveller Digital, Celsius Network, et Blockfi.

« Depuis le début de cette année, des facteurs économiques et politiques ont pesé sur les marchés monétaires. Cela a entraîné des volumes de commercialisation considérablement plus faibles et moins d’inscriptions de consommateurs », a expliqué le mois dernier le PDG de Kraken, Jesse Powell. “Malheureusement, les influences négatives sur les marchés monétaires se sont poursuivies et nous avons épuisé les choix préférés pour les prix de transfert en fonction de la demande.” Kraken a annoncé en novembre qu’il réduisait ses effectifs internationaux de 30 %, soit près de 1 100 personnes « afin de s’adapter aux conditions actuelles du marché ».