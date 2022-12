Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Clark

Les demandes de marque nouvellement déposées définissent une longue liste d’avenues potentielles pour l’entreprise au sein du métaverse.

Fidelity Investments a déposé des demandes de marque aux États-Unis pour un ensemble de produits et services Web3, ainsi qu’un marché de jetons non fongibles (NFT) et des services d’investissement monétaire et de crypto-commercialisation au sein du métaverse.

Cela va dans le sens des trois dépôts de marques déposés auprès de l’US Patent Trademark office (USPTO) le 21 décembre, qui ont été soulignés par le micro avocat spécialisé en marques déposées Kondoudis dans un tweet du 27 décembre.

L’un des principaux domaines d’intérêt de l’entreprise semble être le métaverse, Fidelity indiquant qu’il pourrait fournir une bonne variété de services d’investissement dans des mondes virtuels d’intervalle ainsi que des fonds communs de placement, des fonds de retraite, la gestion des investissements et la conception monétaire.

Il semble que des services de paiement basés sur le métaverse soient en cours, ainsi que des paiements de factures électroniques, des transferts de fonds et donc “l’administration financière des comptes de carte de crédit dans le métaverse et les mondes virtuels alternatifs”.

En termes de crypto, les dépôts indiquent que l’entreprise pourrait lancer des services de commercialisation et de gestion au sein du métaverse, en plus de fournir des services de portefeuille de monnaie virtuelle.

« Services de porte-billets électroniques sous forme de stockage électronique et de traitement de monnaie virtuelle pour paiements et transactions électroniques via un réseau informatique mondial ; monnaie numérique, monnaie virtuelle, jeton numérique de crypto-monnaie », lit-on dans le dossier.

De plus, Fidelity souligne qu’elle pourrait fournir des services académiques au sein du métaverse sous la forme de “diriger des catégories, des ateliers, des séminaires et des conférences dans le domaine des investissements et dans le domaine de la promotion des services monétaires”.

« Fourniture de données commerciales à des fournisseurs de services monétaires par le biais d’un processeur de données Web, dans le domaine de la vente commerciale dans le métaverse et les mondes virtuels alternatifs ; services de référence dans le domaine de la recommandation d’investissement et de la conception monétaire dans le métaverse et les mondes virtuels alternatifs », lit-on dans un dossier.

Les NFT sont dans les plans de Fidelity, le gestionnaire d’investissement déclarant qu’il pourrait lancer un “marché en ligne pour les clients et les vendeurs de médias numériques, à savoir des jetons non fongibles”, mais tous les détails à ce sujet sont minces.

Les derniers documents déposés par Fidelity montrent que l’entreprise n’a pas été effrayée par le marché extrême en 2022 et l’implosion FTX à jour, et tente plutôt d’étendre son exposition et ses offres dans Web3.

L’entreprise a principalement rendu publique intrinsèquement et mélangé une réglementation plus stricte une fois en réponse à un mois de novembre. 21 lettre des sénateurs détestant la cryptographie Elizabeth Warren, Tina Smith et Richard Durbin, qui avaient fait référence à Fidelity pour repenser ses tickers Bitcoin BTC en baisse de 16 882 $ en raison de la nature «volatile, turbulente et chaotique» des actifs cryptographiques.

Un avocat de Fidelity a déclaré à Cointelegraph à l’époque que la société “a continuellement donné la priorité à l’excellence opérationnelle et à la protection des clients” et a noté que les “événements récents” dans le secteur de la cryptographie n’ont fait que “souligner l’importance des normes et des garanties”.

Il convient de noter qu’en octobre, Fidelity aurait tenté de renforcer son unité de cryptographie en embauchant une centaine de nouveaux membres, une distinction frappante par rapport à la variété d’entreprises de cryptographie qui ont commandé une grande quantité de personnel cette année.