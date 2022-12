Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Clark

La Philippine Securities and Exchange Commission (SEC) a suggéré aux investisseurs de ne pas effectuer de transactions avec des bourses de crypto-monnaie non autorisées. L’avertissement fait suite à l’effondrement de l’échange de crypto FTX qui “a laissé des milliers, voire de nombreux créanciers non garantis, avec très peu ou pas de recours contre leur argent”, a souligné le régulateur.

La SEC philippine met en garde contre les échanges cryptographiques non réglementés

La Commission philippine des valeurs mobilières et des échanges (SEC) a publié vendredi un avis mettant en garde le grand public contre les transactions avec des bourses de crypto-monnaie non enregistrées. Le régulateur a écrit :

La SEC met en garde et déconseille vivement au grand public d’effectuer des transactions avec des échanges de crypto-monnaie non enregistrés et non autorisés accessibles et réputés opérationnels aux Philippines.

La consultation a suivi l’effondrement de l’échange de crypto FTX qui “a laissé des milliers, voire des tas de créanciers non garantis avec très peu ou pas de recours contre leur argent”, a expliqué la SEC philippine.

Le régulateur a ensuite indiqué aux investisseurs qu’une entité doit s’enregistrer auprès de la SEC si elle a l’intention de faire des affaires aux Philippines. « SEC est le registraire et le superviseur du secteur des entreprises philippines ; il supervise pas moins de 600 000 entreprises actives et évalue les relevés monétaires (EF) déposés par toutes les entreprises inscrites auprès d’elle », détaille le conseil. De plus, “les titres ne doivent pas être vendus ou proposés à l’achat ou à la distribution entre les Philippines, sans une déclaration d’enregistrement déposée ponctuellement auprès de la Commission et approuvée par celle-ci”, a souligné le régulateur.

La SEC philippine a expliqué que les plates-formes de crypto-commerce non enregistrées “offrent des produits et des programmes complètement différents, à haut risque et généralement trompeurs”, ajoutant :

Un certain nombre d’échanges de crypto-monnaie non enregistrés ciblent délibérément les investisseurs et les emprunteurs philippins par le biais de publicités en ligne sur les réseaux sociaux et permettent illégalement aux Philippins d’accéder à leurs plateformes en ligne et permettent l’inscription, la création ou l’enregistrement de comptes d’acheteurs par des moyens en ligne qui .

L’organisation financière philippine, Bangko Sentral nanogram Pilipinas (BSP), tient à jour une liste de fournisseurs de services de qualité virtuels (VASP) accrédités pour travailler dans le pays. Au 30 novembre, il y avait dix-neuf sociétés sur la liste.

Ce sont ABA world Philippines (alias Coex Star), Appsolutely, Atomtrans school, Betur (alias Coins.ph), Bexpress, Bloom Solutions, Coinville Phils, Etranss remitment International, Frenetic, I-Remit, Moneybees Forex, Paymaya Philippines, Philbit money dealer and remitment Services (aka Philbit), Philippine Digital quality Exchange (aka PDAX), Rebittance, Topjuan Technologies, Wibs PHP, Xenremit et Zybi school (aka Juan Cash).

Les Philippines font partie des pays où l’adoption de la cryptographie est la meilleure, selon la société d’analyse des connaissances blockchain Chainalysis. La banque centrale a également souvent averti les investisseurs de participer avec des fournisseurs de services de cryptographie non enregistrés. En août, le BSP a déclaré qu’il cesserait d’accepter les demandes de licence crypto pendant 3 ans à compter du mois calendaire grégorien.