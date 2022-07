Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Clark

Lundi, Christie’s, la principale entreprise commerciale britannique soutenue il y a 256 ans en 1766, a proclamé le lancement d’un fonds de capital-risque de remplacement appelé Christie’s Ventures. selon l’annonce, la branche capital-risque de la société prévoit de se spécialiser dans “[Web3] l’innovation, les produits et solutions monétaires liés à l’art, et les technologies qui modifient la consommation continue de l’art.

Christie’s Ventures pour favoriser “l’innovation Web3, les produits financiers liés à l’art”

La société commerciale britannique Christie’s a dévoilé un fonds de capital-risque de remplacement qui vise à soutenir «les technologies émergentes et les sociétés de technologie financière». La société a indiqué qu’elle prévoyait de figurer à l’unisson avec les startups de son portefeuille afin d’accélérer la croissance et de pousser les activités de Christie’s dans des directions innovantes.

“Christie’s Ventures peut commencer par explorer 3 grandes classes”, a déclaré la société le 18 juillet. “[Web3] l’innovation, les marchandises monétaires liées à l’art, et les solutions et technologies qui modifient la consommation continue de l’art.

Avec des locaux situés à Londres, dans la grande ville de la pomme et à Hong Kong, Christie’s est la deuxième plus grande entreprise commerciale en termes de chiffre d’affaires aux enchères derrière Sotheby’s et devant la société d’enchères Phillips et China Guardian.

Christie’s s’est lancé dans les solutions de monnaie numérique et de blockchain à quelques reprises actuellement. En septembre 2020, la société commerciale a vendu le premier modèle de bitcoin jamais décerné par Christie’s au bloc vingt et un des «Portraits d’un esprit».

L’année suivante, la société commerciale a accepté le bitcoin (BTC) pour un prix de peinture de 6 millions de dollars. Le tableau a été réalisé par Keith Haring et vendu lors de la vente Christie’s « 20th/21st century » à Londres.

Depuis un certain temps déjà, Christie’s vend aux enchères de précieux jetons non fongibles (NFT) et était la société commerciale derrière le NFT “Everydays: the first 5,000 Days” de Beeple qui s’est vendu pour 69,34 millions de dollars. Christie’s a été à l’origine d’enchères comprenant Cryptopunks, Meebits et Bored Ape NFT, à bord d’un ensemble complet de cartes d’intérêt NFT.

En plus de Christie’s, les entreprises concurrentes Sotheby’s et Phillips sont également entrées dans le domaine de la cryptographie et du NFT. Comme l’inquiète la nouvelle branche de capital-risque de Christie, la première société du portefeuille de la maison de vente aux enchères pourrait être une startup connue sous le nom de Layerzero Labs.

Selon Christie’s, «Layerzero pourrait être une entreprise de capacité inter-chaînes avec une vision et un modèle commercial puissants sur un large marché disponible. La société réduit les frictions dans la capacité d’un client à manœuvrer des actifs entre les blockchains.

L’annonce de Christie’s souligne que la société est attachée à l’innovation technologique depuis des années et qu’elle était l’une des premières sociétés commerciales internationales à proposer des enchères en ligne.

“La diffusion en direct d’enchères multi-sites de Christie, les outils de réalité augmentée, la prise en charge de l’art numérique NFT et la vente numérique triomphale ont rendu l’entreprise beaucoup plus accessible et résiliente”, a déclaré lundi la société susmentionnée.

“En tant que leader mondial du marché de l’art, Christie’s a à la fois une incitation et une responsabilité à innover davantage et à approfondir les expériences pour nos clients”, a déclaré Ben Gore, directeur général de Christie’s, dans un communiqué. “Les intersections de la technologie et de l’argent sont de plus en plus pertinentes et répandues, et nous croyons fermement aux opportunités à venir.” Goré a ajouté :

Pour les entreprises avec lesquelles nous avons tendance à choisir de figurer, d’ailleurs comme pour nos acheteurs, l’offre de prix de Christie’s Ventures conjugue la facilité de notre ensemble et de notre capital avec notre réseau et notre savoir-faire ; c’est un autre exemple du formidable avantage de Christie’s.

Christie’s a suivi le lancement de “Sotheby’s Metaverse” qui a été lancé en octobre 2021 et a présenté des artistes comme Paris Hilton lors de l’ouverture de la plateforme. Le directeur international fraîchement nommé de Christie’s Ventures, Devang Thakkar, estime que la société commerciale est dans une position très intelligente pour produire de la croissance pour des concepts et des startups technologiquement innovants.

“Notre leadership nous a fourni une excellente perspective jusqu’à présent et le lancement de Christie’s Ventures permettra aux États-Unis de se développer davantage et plus rapidement avec des entrepreneurs qui ont un journal puissant de création de produits et d’entreprises intéressants”, a fait remarquer Thakkar lors de l’annonce.