Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Clark

Le DFPI californien a averti en juillet qu’il réprimerait les fournisseurs de comptes d’intérêt cryptographiques au sein de l’État.

Le département californien de la protection financière et de l’innovation (DFPI) a ordonné à la plate-forme de disposition cryptographique MyConstant de cesser de donner une variété de ses produits liés à la cryptographie en raison de violations présumées de la loi de l’État.

Le DFPI a déclaré lors d’une promulgation le 21 décembre qu’il avait ordonné à MyConstant de “s’abstenir et de s’abstenir” de fournir son service de courtage de prêts peer-to-peer et ses comptes de qualité crypto à coûts fixes, qui, selon lui, enfreignent la loi californienne sur les valeurs mobilières et Loi sur la protection de la Californie.

Le DPFI a allégué que l’offre et la commercialisation par MyConstant de son service de disposition peer-to-peer appelé “Loan Matching Service” viole l’un des codes financiers de l’État.

Il a en outre allégué que MyConstant se livrait à du «courtage de prêts sans licence», car la plate-forme incitait les prêteurs à prêter sans corriger les licences.

Les régulateurs ont également eu un enchevêtrement avec les produits de qualité crypto montés du prêteur de crypto-monnaies, dans lesquels un client dépose des actifs cryptographiques (tels que des pièces stables et des fiat) et s’assure un taux d’intérêt annuel ferme et rapide.

Il convient de noter qu’il s’agissait d’exemples où MyConstant offrait et sursouscrivait des titres non qualifiés et non exemptés.

En juillet, le régulateur a mentionné qu’il travaillait avec plusieurs fournisseurs de comptes d’intérêt crypto pour voir s’ils “violent ou non les lois en dessous de la juridiction du Département”.

Le DFPI a initialement déclaré qu’il travaillait avec MyConstant lors d’une promulgation le 5 décembre indiquant que MyConstant n’était “pas autorisé” par le DFPI à travailler à Golden State.

L’action récente intervient un mois seulement après que la société californienne a été perçue comme étant tombée en difficulté, déclarant le 17 décembre que “la détérioration rapide des conditions du marché” avait entraîné des retraits importants qu’elle n’avait pas été “en mesure de continuer à exploiter comme d’habitude”. ”

La plate-forme a alors déclaré qu’elle avait restreint son activité commerciale, ainsi que la suspension des retraits, et que: “Aucune demande de dépôt ou d’investissement n’est traitée à ce stade.”

La plate-forme fournit aux utilisateurs des mises à jour sur son site Web depuis lors, ainsi qu’un arrangement mis à jour envoyé aux utilisateurs le 15 décembre qui contient un résumé de l’argent, un calendrier de liquidation, une récupération calculable et les prochaines étapes.

À l’époque, la plate-forme susmentionnée administrera toujours ses prêts garantis par crypto, tout en veillant à la conformité des bénéficiaires, en traitant les remboursements de prêts, en restituant la garantie des emprunteurs (lorsque leurs prêts sont intégralement remboursés) et en liquidant la garantie des emprunteurs dans le cadre du cas de défaut.