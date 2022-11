Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Clark

Le Bureau américain des brevets et des marques (USPTO) a accordé l’enregistrement de la marque de JPMorgan Chase Bank pour le “portefeuille JP Morgan” à utiliser dans une très large sélection de services financiers, y compris les transferts et échanges de devises virtuelles, également en tant que services de paiement crypto.

Portefeuille JPMorgan Chase

JPMorgan Chase Bank a enregistré avec succès une marque déposée auprès de l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO). transducteur électro-acoustique Kondoudis, un avocat en marques agréé par l’USPTO, a tweeté lundi que “JP Morgan Wallet” est actuellement une marque déposée.

JPMorgan Chase Bank NA est répertorié en tant que propriétaire de la marque. L’USPTO a accordé l’enregistrement de la marque de la banque le 15 novembre; la date d’application était le vingt-quatre juillet 2020.

Les services répertoriés pour les marques de commerce de l’affaire JP Morgan comprennent le « transfert électronique de devises virtuelles », « l’échange financier de devises virtuelles » et le « processus de paiement en crypto-monnaie », indique le site Web de l’USPTO.

JPMorgan explique ce qu’est le portefeuille JP Morgan et comment il fonctionne

Le site Web de JPMorgan fournit des informations supplémentaires concernant le portefeuille JP Morgan, qui est un composant du service de commerce électronique de la banque pour les commerçants. L’entreprise délimite l’affaire comme suit :

Des sous-livres virtuels en temps réel qui facilitent, gèrent et adaptent toute variété de paiements de clients, de fournisseurs et de fournisseurs dans une approche organisée et facile à concilier.

Le site Web ajoute que l’affaire se connecte “via le genre Apis pour aider à modifier les actifs et les décaissements nationaux et transfrontaliers”, notant qu’elle est utilisée “à l’échelle mondiale pour la gestion de comptes virtuels hautement évolutifs dans le temps”.

Le service bancaire a expliqué qu’il “développait des solutions de paiement raffinées telles que des solutions de qualité connectées et des plates-formes de blockchain qui pourraient aider, par exemple, plus de la planète”. Le système basé sur la blockchain de l’entreprise est nommé calcédoine par JP Morgan.

Onyx possède son propre système de pièces qui permet “le transfert et la compensation instantanés d’actifs multibanques et multidevises sur un grand livre distribué autorisé”, a expliqué JPMorgan, ajoutant que sa résolution de produit inaugurale est JPM Coin. L’entreprise définit JPM Coin comme “un système autorisé qui est un rail de paiement et un registre de compte à terme qui permet aux acheteurs de JP Morgan de transférer des billets verts américains vers un dépôt auprès de JP Morgan dans le système”.