Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Clark

KPMG, l’une des «quatre grandes» entreprises du secteur du conseil et de l’audit, nomme un nouveau responsable des contrats à terme métavers. Le nouveau poste, qui sera occupé par Alyse Sue, est dédié à la mise en œuvre de technologies telles que le métaverse et la cryptographie pour rechercher des modèles commerciaux récents pour l’entreprise, comme le font déjà différentes quatre grandes entreprises.

KPMG se concentre sur le métaverse

Le métaverse gagne l’attention de nombreux établissements géants, recherchant actuellement le long terme de cette école pour fournir des services principalement basés sur celle-ci. KPMG, l’une des plus grandes entreprises du secteur de l’audit, a nommé un nouveau responsable des contrats à terme métaverse, dans le but de lancer de nouveaux modèles commerciaux prenant en charge la crypto-monnaie et l’école métaverse.

Le nouveau poste est occupé par Alyse Sue, qui intègre une formation en ingénierie de code, et a déjà été concernée par la création de 2 startups liées au Web3 : Transhuman Coin et Futrdao. Sue est responsable du développement de ce nouvel espace au sein de l’entreprise, en mesurant les idées et les souhaits des clients concernant le métaverse.

Sue pense que nous avons tendance à être au début de la demande pour ce type de service alors que les entreprises étudient encore les applications de ces technologies. Elle a déclaré :

Les entreprises recherchent une expérience matérielle pour les guider quant à la manière dont elles utiliseront le métaverse pour trouver de nouveaux cas d’utilisation ou de nouveaux générateurs de revenus pour leur entreprise et la manière dont elles interagiront avec de nouveaux marchés cibles.

Un objectif métaverse

Alors que Sue est la première responsable des futurs métavers, la société a déjà un plan des tâches que cette nouvelle division peut explorer. Selon James Mabbott, responsable de l’avenir de KPMG, l’entreprise a reçu une “variété toujours croissante de demandes de renseignements” lorsqu’elle implique les clients et l’utilisation des technologies métavers et Web3, elle s’attend donc à ce que de nouveaux modèles commerciaux découlent de ces interactions. .

KPMG est optimiste quant à l’avenir de l’école métaverse et quant au montant des revenus qu’elle gagnerait en offrant ces services à l’avenir. Sue a déclaré :

Mon objectif est de créer une entreprise de plusieurs millions de dollars pour KPMG d’ici 2025. Ce que signifie ce chiffre précis reste encore à découvrir, mais nous essayons de créer une entreprise immobilière d’ici là.

D’autres quatre grandes entreprises ont déjà sauté dans le train en marche du métaverse. Le 26 octobre, EY a proclamé qu’il introduisait la praticité du métaverse pour son application utilitaire de cluster Wavespace, permettant aux clients de s’accomplir dans le métaverse.