Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Grayscale a partagé une lettre de Coinbase Custody attestant que tous les produits cryptographiques de Grayscale sont absolument sauvegardés, mais n’ont plus besoin de fournir les adresses de portefeuille.

Le fournisseur de produits d’investissement en crypto-monnaie Grayscale Investments a refusé de fournir une preuve de réserves en chaîne ou des adresses de notecase pour indiquer les actifs sous-jacents de sa marchandise en monnaie numérique en invoquant des «problèmes de sécurité».

Dans le fil Twitter du 18 novembre traitant de considérations capitalistes, Grayscale a publié des informations sur la sécurité et le stockage de ses avoirs cryptographiques et, ci-dessus, tous les cryptos sous-jacents à ses produits d’investissement sont conservés par le service de garde de Coinbase, ce qui n’a plus besoin de révéler les adresses de notecase.

“Nous comprenons que l’objectif précédent est particulièrement décevant pour certains”, a ajouté Grayscale, “mais la panique suscitée par d’autres n’est pas une raison suffisante pour contourner les dispositifs de sécurité avancés qui ont protégé les actifs de nos investisseurs pendant des années.”

La décision de Grayscale intervient alors que la pression monte sur les entreprises de cryptographie pour introduire une preuve de réserves à la suite des problèmes de liquidité de FTX et de la faillite qui a suivi.

Certains utilisateurs de Twitter ont répondu à la lecture de Grayscale que des considérations de sécurité incluaient son appel à retenir ses adresses de notecase, l’un d’entre eux commentant les adresses de Bitcoin

BTC baisse de 16 632 $

Grayscale a partagé une lettre cosignée par le directeur financier de Coinbase, Alesia Haas, et le PDG de Coinbase Custody, Aaron Schnarch, qui a réduit les avoirs de Grayscale par ses produits d’investissement et a réaffirmé que les actifs “sont sécurisés”, que chaque produit a son “propre chaîne”. adresses” et la crypto appartient en permanence “au produit Grayscale applicable”.

Grayscale ajoute que chacun de ses produits est prêt en tant qu’entité juridique distincte et «lois, règles et documents […] empêcher les actifs numériques sous-jacents à la marchandise d’être Lententide, empruntés ou autrement impliqués.

Grayscale est connu pour son Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), une sécurité de chasse au prix de Bitcoin, il a également des produits de chasse au prix d’autres crypto-monnaies comme Ether

Les tickers ETH en baisse de 1 208 $ et les tickers Solana SOL en baisse de 13 $.

Les inquiétudes des investisseurs reviennent dans le monde de Genesis, car le fournisseur de liquidités de GBTC a proclamé le 16 novembre qu’il avait interrompu les retraits en invoquant des « turbulences sans précédent sur le marché », entraînant d’importants retraits de sa plateforme qui dépassaient sa liquidité actuelle.

Genesis peut faire partie de la société de fonds de roulement axée sur la cryptographie Digital Currency cluster (DCG) qui possède également Grayscale. GBTC se négocie à une réduction de près de 43 % par rapport à son prix Web plus, en partie grâce à la spéculation capitaliste sur l’exposition de GBTC à Genesis.