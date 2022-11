Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Clark

BC.GAME a investi 700 ETH dans plusieurs NFT dans le but ultime de dynamiser le secteur du métaverse et de l’iGaming. Le montant ETH a été réparti en 5 BAYC, 3 CryptoPunks, 1 Clonex, 2 Azuki et 3 derniers Art Gobblers.

On pense que le coût de 700 ETH aide l’industrie de la cryptographie à fournir un meilleur écosystème métaverse à ses utilisateurs.

Dans le cadre de la dynamisation de l’écosystème métavers, BC.GAME a développé une nouvelle plateforme crypto iGaming qui prend en charge plusieurs chaînes et écosystèmes web3. Et à cette occasion, il organisera un concours NFT avec des prix importants.

Améliorations de BC.GAME

Le Crypto Casino de l’année, BC.GAME, a décidé de soutenir le métaverse en offrant une nouvelle et meilleure expérience utilisateur. Cette initiative n’est qu’une des nombreuses actions entreprises par BC.GAME pour s’assurer que tous ses joueurs bénéficient du meilleur service et des meilleures fonctionnalités disponibles sur le marché de la cryptographie.

BC.GAME a investi dans 5 BAYC, 3 Crypto Punks, 1 Clonex, 2 Azuki et 3 derniers Art Gobblers pour un coût total de 700 ETH. En outre, il a acheté une collection complexe de NFT actuellement disponibles. La collection BC.GAME NFT est prête en pleine merle plus grand marché NFT, où les utilisateurs peuvent acheter et vendre des NFT à l’aide de contrats intelligents.

En plus de soutenir l’évolution du concept de métaverse et l’investissement NFT, BC.GAME a créé une plate-forme crypto iGaming qui prend en charge plusieurs chaînes et écosystèmes web3. Les chaînes multiples offrent une efficacité pour l’achat, l’exploitation et la recherche et éliminent les intermédiaires. De plus, les écosystèmes web3 présentent de nombreux avantages, comme le contrôle de la propriété des données, la liberté d’interaction et une meilleure sécurité.

Concours BC.GAME NFT

BC.GAME fournit constamment des fonctionnalités améliorées et organise des cadeaux. Elle a récemment annoncé le lancement un nouveau cadeau NFT.

Les récompenses NFT sont les suivantes :

Mystery Box (2,5 ETH valant NFT) pour 1 gagnant(s)

Meka #3895 pour 1 gagnant(s)

Meka #5369 pour 1 gagnant(s)

BC.GAME est un casino de crypto-monnaie basé sur la communauté qui révolutionne l’industrie des casinos et le monde de la blockchain en étant l’un des premiers casinos à prendre en charge le Lightning Network. Depuis son lancement en 2017, la plateforme offre aux joueurs la meilleure expérience de casino en ligne.

BC.GAME est le Crypto Casino de l’année 2022, grâce à ses nombreuses récompenses prestigieuses de l’industrie. La plate-forme accepte désormais les paiements fiat en plus de nombreuses crypto-monnaies populaires. En outre, BC.GAME fournit des solutions de igaming de pointe au sein de la communauté Web3 et prend en charge les NFT en tant qu’atout pour les jeux d’argent, la recharge, les retraits, les échanges et d’autres services.

Depuis la récente incorporation des paris sportifs, les utilisateurs ont désormais accès à plus de 8 000 jeux, y compris des sports, des machines à sous, des jeux de table en direct et même le célèbre jeu de crash Bitcoin (BTC).

Outre les nouveautés de la plateforme, ceux qui ne connaissent pas encore la plateforme BC.GAME doivent savoir qu’elle offre de nombreux avantages aux nouveaux utilisateurs. Sur la plateforme BC.GAME, les utilisateurs peuvent inscription sur le site et obtenez jusqu’à 1 BTC. De plus, ils peuvent échanger instantanément un bonus de dépôt de 300 % après leur inscription. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux avantages offerts aux joueurs.

