Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Clark

Le site Web de médias sociaux et de discussion Reddit a annoncé le lancement d’avatars de collection soutenus par la blockchain. Les avatars à collectionner sont conservés via la blockchain Polygon car la chaîne a été choisie pour ses « transactions à faible coût et ses engagements immobiliers ».

Les avatars numériques soutenus par Polygon de Reddit peuvent actuellement être sur le marché pour le grand public

Le 7 juillet 2022, les employés de Reddit ont déclaré le lancement d’avatars Reddit soutenus par la blockchain qui sont conservés sur le réseau de figures Polygon. Ce n’est pas le premier rodéo de Reddit avec la technologie blockchain, car la plate-forme de médias sociaux et de discussion fonctionnait avec la technologie de couche 2 (L2) d’Arbitrum avec des jetons à usage communautaire basés sur l’ETH en juillet 2021. En octobre suivant, Reddit cherchait un ingénieur principal pour une plate-forme qui options “Produit numérique soutenu par NFT.” En janvier 2022, il avait été signalé que Reddit testait prétendument les fonctions d’image de profil NFT.

Les nouveaux avatars de collection émis par Polygon sont sur le marché à l’achat et, par conséquent, les artistes qui les ont créés peuvent recevoir des redevances. L’acquisition fournit les droits de propriété sur l’art sur et hors de la plate-forme, les détails de l’annonce de Reddit. “Vous ne voulez pas que la crypto-monnaie achète ces avatars, ni qu’ils soient mis aux enchères”, a expliqué Reddit jeudi. “Chaque avatar a été tarifé à une quantité ferme et rapide et peut être acheté avec des devises d’acte (émises par le gouvernement).”

“Dans cette série, les avatars de collection sont des avatars en édition limitée créés par des artistes indépendants, en partenariat avec Reddit, et fournissent aux propriétaires de maisons des avantages distinctifs sur la plate-forme Reddit”, indique le journal de la société. “Si quelqu’un définit son avatar à collectionner comme avatar sur Reddit, il mélangera et assortira l’équipement d’avatar avec d’autres équipements et accessoires d’avatar Reddit, et son image de profil dans les sections de commentaires peut avoir un impact semblable à celui de la lueur.”

Annonces Reddit :

Les avatars de collection soutenus par la blockchain sont l’une des premières mesures que nous prenons pour vérifier les avantages potentiels de cette idée sur Reddit.

Les abonnés R/collectibleavatars bénéficieront d’un accès anticipé, les NFT seront conservés dans les portefeuilles Vault de Reddit

Les nouveaux avatars NFT de la figure Polygon de Reddit seront disponibles au grand public dans les « semaines à venir », mais la société est à la recherche de redditors à accès anticipé pour rejoindre la communauté r/collectibleavatars. “Dans cette communauté, les gens apprendront beaucoup sur la façon d’acheter des avatars à collectionner, de trouver des portefeuilles pour les stocker et de comprendre nos artistes avec des publications secrètes, des AMA, etc.”, note le journal de Reddit.

De plus, Reddit a expliqué que les NFT d’avatar seront conservés dans le portefeuille produit par Reddit appelé Vault, c’est-à-dire là où les points communautaires sont également conservés. Vault fonctionne avec des blockchains compatibles Ethereum comme des figures en deux dimensions. Alors qu’un certain nombre d’artistes qui ont contribué aux avatars de collection soutenus par la blockchain de Reddit ont été trouvés dans de nombreux sous-reddits, certains artistes ont participé pour la première fois à un projet artistique lié à Reddit.

“Beaucoup d’artistes avec lesquels nous avons tendance à travailler pour cette première série venaient de communautés créatives appréciées comme r/comics”, a conclu Reddit. “Certains ont cultivé les capacités qu’ils ont utilisées pour ce programme dans des subreddits comme r/procreate ou r/adobeillustrator. nous avons tendance à travailler conjointement avec des artistes de nos réseaux qui livrent leur travail à Reddit pour la première fois.