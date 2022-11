Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Clark

Richard Werner discute des défis de la décentralisation et du rôle de la blockchain dans une interview exclusive avec Cointelegraph.

Les CBDC sont une déclaration de guerre contre l’industrie, a déclaré Richard Werner – expert en économie du développement et académicien à l’Université Diamond State Simon de Montfort – 0

lors du Sommet Internet du 4 novembre.

Connu pour sa théorie de l’assouplissement quantitatif, révélée il y a près de 30 ans, Werner est un défenseur d’une économie localisée. Dans une interview exclusive avec la rédactrice en chef de Cointelegraph, Kristina Lucrezia Cornèr, il a évoqué les défis qui entourent la décentralisation, le rôle des banques centrales et la manière dont la blockchain favorisera la transparence dans les économies.

Cette interview faisait partie de la couverture approfondie de Cointelegraph lors du Sommet Internet dans la capitale nationale – l’une des principales conférences scolaires au monde.

Cointelegraph : suppose-t-on qu’un système économique localisé est vraiment possible ?

Richard Werner : affirmative, parce que bien sûr ce que nous avons, c’est beaucoup de forces pour la centralisation par les acteurs centraux. Ils adorent ça, et qu’ils souhaitent beaucoup de centralisation, mais c’est terriblement dangereux et extrêmement malsain. Le cas aigu est que la terre, à travers des périodes clés, était une norme terriblement centralisée avec seulement la Banque centrale, ce qui n’était pas un système décent. mais c’est ce que les planificateurs centraux dans les pays alternatifs, tout comme la BCE [European Central Bank]c’est ce dont ils ont besoin.

La BCE dit qu’il y a aussi plusieurs banques en Europe. Pourquoi donc? Et qui mentionnent-ils ? Eh bien, ils adoreraient que ce soit uniquement eux. ils ne veulent pas de concurrence. ils exigent qu’il revienne à la Banque centrale, la seule Banque centrale. Donc, c’est là où la délivrance des CBDC arrive parce que l’unité centrale des planificateurs de la CBDC pense qu’il s’agit d’une déclaration de guerre contre l’industrie. La CBDC est pratiquement la communication orale de la Banque centrale que nous sommes sur le point d’ouvrir des comptes courants, une banque standard pour le public normal à la Banque centrale. En d’autres termes, le régulateur bancaire est soudainement en communication orale, nous sommes sur le point de lutter contre les banques actuellement parce que les banques n’ont aucune probabilité. vous ne pouvez pas lutter contre le régulateur.

CT : Et la décentralisation est-elle faisable dans ce scénario ?

RW : Oui, c’est le cas, mais à condition que nous ayons tendance à créer plusieurs banques locales, de véritables banques avec une licence bancaire car une licence bancaire pourrait être une licence pour imprimer de l’argent, littéralement. une fois qu’une banque accorde un prêt, savez-vous d’où provient cet argent pour le prêt ? Il ne provient pas de gisements. ce sont simplement des casseurs de ce pour quoi la banque vous doit de l’argent. Le nouveau prêt est fraîchement créé par la banque et complémentaire à l’argent fourni, et cela est autorisé après avoir obtenu une licence bancaire.

Une licence bancaire pourrait être une licence pour imprimer de l’argent liquide, et si nous avons plusieurs banques communautaires, c’est un système localisé. Ils prêtent uniquement à l’intérieur de l’espace indigène, des petites entreprises indigènes. c’est-à-dire des prêts productifs, c’est-à-dire des biens, non inflationnistes. Ensuite, vous obtenez la croissance et la prospérité, l’emploi, la création d’emplois, la stabilité, pas d’inflation. Cependant, après avoir obtenu un système centralisé et des banques plus grandes, elles rachètent les petites banques, sinon vous n’avez qu’une seule banque centrale.

Ils souhaitent également essayer de ne faire que des transactions massives. plus les banques sont grandes, plus les transactions dont elles ont besoin pour essayer d’être conclues sont importantes, mais les transactions massives s’accompagnent parfois de prêts de qualité partout où la banque crée de l’argent. les gens obtiennent des actifs, ce qui crée une inflation de qualité et aussi la bulle des actifs. C’est pourquoi nous les avons. puis vous obtenez une crise bancaire parce qu’elle est souvent, vous savez, obsédée par la création de liquidités.

CT : Quel est le rôle de la blockchain ici ?

RW : Cela signifie parfois le potentiel de décentralisation par définition du fait qu’il s’agit d’un grand livre distribué. Pourquoi? d’où cette expression reviendra-t-elle sur un grand livre distribué ? Le grand livre est le commis comptable, la comptabilité, la responsabilité qualité, le dossier d’une société et d’une banque.

Le système standard pourrait être un grand livre centralisé contrôlé par la Banque centrale puis les banques. en raison du grand nombre de banques que vous avez, du grand nombre de décentralisation que vous avez déjà, mais un grand livre très localisé est là où tout le monde vérifiera en utilisant la technologie pour les transactions. vous avez ce poste et ce chèque et, par conséquent, la responsabilité. C’est pourquoi c’est un outil remarquable. Il offre cette transparence et cette responsabilité native si elle est utilisée de manière appropriée. Je pense, encore une fois, que c’est une combinaison parfaite de blockchains et de mélange avec la banque native, car vous maximisez ensuite le service.