Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Clark

Le pacte entre les associations de technologie financière des 2 nations peut voir une coopération sur la technologie, ainsi que la blockchain, pour alimenter leurs différentes industries financières.

Les associations de technologie financière, la Thaïlande et la Hongrie, ont signé un protocole d’accord bilatéral pour soutenir l’introduction de la technologie blockchain dans leurs différents secteurs monétaires.

Le protocole d’accord, signé par la Thai Fintech Association (TFA) et la Coalition hongroise Blockchain en octobre. 25, peut voir les 2 associations “partager leurs expériences, leurs meilleures pratiques et explorer des domaines probablement utiles pour une coopération directe”, selon un post Facebook de l’ambassade de Hongrie à Bangkok.

Le président de la TFA, Chonladet Khemarattana, a affirmé que le commerce électronique, les paiements mobiles et les monnaies numériques se développent rapidement dans le Royaume de Thaïlande, où la coopération internationale est nécessaire pour développer davantage la technologie monétaire native, conformément au diplôme d’associé d’octobre. 29 rapports de la capitale de Thailand Post.

Il a également revendiqué 20% de l’unité mondiale des détenteurs de crypto dans le Royaume de Thaïlande, le pays s’est classé huitième sur l’indice mondial d’adoption de crypto 2022 gratuitement en septembre par la société d’analyse Chainalysis et la société de paiement crypto TripleA estime que près de 6,5% de la population possède une crypto-monnaie,

La Coalition hongroise Blockchain a été créée conjointement par le ministère de l’Innovation et de la Technologie du pays et donc le Centre national d’information sur la connaissance et l’économie en mars 2022, tandis que la Thai Fintech Association pourrait être une association non commerciale basée en 2016 dans le but de représenter l’entreprise de technologie monétaire native. ainsi que des échanges de crypto-monnaie.

Le pacte intervient alors que l’organisation financière thaïlandaise, aux côtés d’un certain nombre de banques d’affaires du pays, était préoccupée par le test d’une plate-forme de négociation transfrontalière de monnaie numérique d’organisation financière de gros (CBDC) utilisant la technologie du grand livre distribué en septembre.

La Banque de Thaïlande a également déclaré en août qu’elle tentait de lancer un projet pilote de CBDC de détail d’ici la fin de 2022 à une échelle restreinte dans le secteur privé parmi environ 10 000 utilisateurs. il vérifierait la monnaie numérique en utilisant des “activités de type espèces”, comme le paiement de produits ou de services.

Pendant ce temps, la Securities and Exchange Commission (SEC) de Thaïlande a promulgué certaines restrictions sur la cryptographie cette année, interdisant l’utilisation de crypto-monnaies pour les paiements en mars, les communications vocales “pourraient avoir un effet sur la solidité du système économique”.

Le régulateur sévit en outre contre les plates-formes de disposition cryptographique, la SEC interdisant aux échanges cryptographiques de fournir ou de prendre en charge des services d’installation d’actifs.

La Hongrie adopte ostensiblement la même position ardue sur les crypto-monnaies. En février, le gouverneur de la banque hongroise à service complet, György Matolcsy, a souhaité une interdiction générale de tout commerce et exploitation de la cryptographie dans l’Union européenne, la communication vocale «desservant des activités chaudes» et était «spéculative».