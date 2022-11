Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Clark

L’auteur maven de la NBA, Curry, a déposé une demande de marque pour le métaverse Curryverse le 26 octobre.

La mégastar de la conférence nationale (NBA) Steph Curry a semblé présenter sa propre version du Metaverse aux 650 millions de fans de la NBA – déposant une demande de marque «Curryverse» le 26 octobre.

Si elle est approuvée, la demande de marque basée aux États-Unis, déposée par SC30 Inc., peut accorder au quadruple champion de la NBA des droits exclusifs pour «les services de divertissement, à savoir les apparitions personnelles, virtuelles et métaverses».

Selon le dossier, le Curryverse offrira «des services de jeu en ligne dans la nature des mondes virtuels», où les joueurs sont prêts à gagner des jetons fongibles et non fongibles (NFT), pouvant être achetés ou vendus sur le marché en ligne. ”

L’application couvre conjointement les {biens} et biens de consommation virtuels, les services de gestion d’entreprise et d’investissement, les services de collecte de fonds caritatifs et le code informatique en tant que service (SaaS) qui comprend des plates-formes de code informatique pour la planification, la promotion, la commercialisation et l’échange de NFT, entre autres.

Bien que de nombreux détails spécifiques sur le Curryverse n’aient pas été déclarés, le métaverse de la star de la NBA peut probablement attirer beaucoup d’attention étant donné ses 47 millions de fans sur Instagram et ses 17,1 millions de followers sur Twitter.

Bien que la marque liée au métaverse semble être une primaire pour Curry, ce n’est sans doute pas sa première entrée dans Web3.

En août 2021, Curry 1st est devenu une région de la communauté NFT à la suite d’un achat de 206 000 $ par le club nautique Bored Ape.

Les sentiments du joueur des California Warriors pour le golf l’ont également amené à spéculer sur LinksDAO – une organisation autonome décentralisée (DAO) qui visait à créer la «plus grande communauté de golf au monde».

Le maven de la NBA a également figuré dans le matériel promotionnel du diplôme d’associé FTX en mars dans le cadre de son rôle d’ambassadeur auprès du populaire échange de crypto.

Les Miami Heat de la NBA obtiennent un sponsor Web3

Pendant ce temps, 8 jours après avoir conclu un partenariat pluriannuel avec la région géographique de l’équipe de la National Football League (NFL) Patriots, la société d’infrastructure blockchain Chain est simplement devenue le «partenaire d’infrastructure Web3 / Blockchain» officiel du Miami Heat.

Chain a exprimé dans le communiqué du 1er novembre que son partenariat peut viser à “combler le fossé entre l’industrie du sport et la technologie Web3” en fournissant une collection de marchandises et de services qui “résolvent les complexités de la gestion globale de la blockchain”.

Le partenariat verra l’emblème de Chain être imprimé sur le maillot de tir d’avant-match du joueur de Miami Heat, la société de solutions de blockchain étant également prête à figurer de manière visible sur les plateformes de médias sociaux de l’équipe de la NBA.

En mars 2021, FTX a conclu un partenariat de 135 millions de dollars avec l’équipe basée en Floride pour garantir les droits de dénomination de la construction de 21 000 places du Miami Heat jusqu’en 2040 – qui est actuellement officiellement appelée FTX Arena.