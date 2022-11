Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Clark

Une «boîte à outils de bout en bout» permettant aux créateurs de créer, d’afficher et de vendre des «objets de collection numériques» revient sur la plate-forme de médias sociaux Instagram.

La plate-forme de médias sociaux Instagram est prête à introduire une variété d’outils liés aux jetons non fongibles (NFT) qui peuvent permettre aux créateurs de créer, d’afficher et de vendre des NFT.

La société mère d’Instagram, Meta, a déclaré le 2 novembre lors de son événement Creator Week 2022 que la plate-forme permettrait à ses créateurs de créer des “objets de collection numériques” et de les vendre “à la fois sur et hors Instagram”.

Meta dit que les créateurs peuvent avoir une «boîte à outils de bout en bout» de diplôme d’associé en fabriquant, en montrant, puis en commercialisant des NFT parmi la plate-forme et a choisi la figure bidimensionnelle MATIC tickers à 0,9575 $ blockchain comme partenaire initial du diplôme d’associé pour cette praticité.

Il indique qu’un «petit groupe» de créateurs basés aux États-Unis est éligible pour vérifier les nouvelles options et l’élargissement à d’autres pays peut suivre, mais aucune information n’est fournie une fois que cela pourra se présenter.

En plus de sa gamme actuelle de chaînes de blocs prises en charge qui incarnent Ethereum

Les tickers ETH en baisse de 1 543 $, Flow (FLOW) et le chiffre bidimensionnel Meta ont également révélé sa prise en charge des tickers Solana SOL en baisse de 32 $ blockchain et son porte-monnaie Phantom commun.

La prise en charge des NFT vidéo sera supplémentaire et des données telles que les noms et les descriptions pour choisir les collections NFT sont forcées du marché NFT OpenSea.

Le responsable du commerce et de la technologie monétaire de Meta, Stéphane Kasriel, mentionné ci-dessus, Meta ne facturera pas de frais pour fabriquer ou vendre des NFT avant 2024, et les frais de gaz blockchain pour les clients sont alignés par Meta “au lancement”, mais n’a pas précisé combien de temps le lancement chronologie serait.

Les transactions NFT susmentionnées de Kasriel seraient toujours soumises à des «frais d’App Store», touchant la commission d’une demi-heure d’Apple sur les ventes NFT qui a suscité de nombreuses critiques pour être plus coûteuse que la commission commune de 2,5% appliquée par les marchés NFT comme OpenSea.

Avec cela, les clients ne seront apparemment pas prêts à acheter la cryptographie de victimisation des NFT d’Instagram via l’application Instagram, car Apple et Google ne prennent en charge que les devises de rescrit de victimisation des achats intégrés et chacun interdit les boutons, les liens externes ou différentes actions qui fournissent aux utilisateurs comment éviter leurs commissions.

Meta n’a pas acquitté le montant de la commission qu’il prévoit d’exiger des ventes NFT ni ce à quoi son système de redevances de créateurs peut ressembler, on ne sait pas s’il suivra les récentes poussées des marchés NFT pour manœuvrer vers des modèles de redevances opt-in.

Cointelegraph a contacté Meta pour obtenir des éclaircissements sur sa structure de commissions et de redevances, mais n’a pas immédiatement reçu de réponse.