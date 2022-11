Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Clark

Le gouvernement du Canada a exprimé ses préoccupations concernant les risques que les actifs numériques et les soins médicaux de l’argent liquide pourraient causer à son économie nationale comme raison du lancement de la consultation.

Le gouvernement canadien est prêt à lancer une consultation sur les crypto-monnaies, les pièces stables et les monnaies numériques de la Banque centrale (CBDC) comme indiqué dans son nouveau mini-budget.

«L’énoncé économique de l’automne 2022» du gouvernement, publié le 3 novembre par la vice-première ministre Chrystia Freeland, fonctionne comme une mise à jour commerciale en conjonction avec son budget annuel principal.

La déclaration incluait une petite section sur «Aborder les soins médicaux de l’argent» qui rendait publics les plans cryptographiques du gouvernement.

Il a déclaré que l’augmentation des crypto-monnaies et des soins médicaux en espèces “transforme le système financier au Canada et dans le monde” et que la réglementation du système monétaire du pays “doit suivre le rythme”.

La déclaration était d’avis que les soins médicaux monétaires “constituent un défi pour les institutions démocratiques du monde entier”, l’utilisation légère des crypto-monnaies pour éviter les sanctions et financer les activités illicites tant au pays qu’à l’étranger.

Dans la déclaration, les mêmes consultations du gouvernement avec les parties prenantes sur les monnaies numériques, les pièces stables et les CBDC sont lancées le 3 novembre, bien que le fait que les parties prenantes soient précisément engagées reste incertain.

Les consultations déclarées font partie de l’intention du gouvernement de lancer une “révision législative du secteur financier ciblée sur la prise en charge médicale des espèces et le maintien de la stabilité et de la sécurité du secteur monétaire”, qui faisait partie du budget 2022 publié le 7 avril.

Cet examen examinera le « besoin potentiel » d’une CBDC canadienne à la lumière de ces risques.

En janvier, des manifestations ont éclaté dans la capitale nationale, Ottawa, concernant le mandat et les restrictions de l’agent de vaccination COVID-19 au Canada, les manifestants migrant vers des plateformes de collecte de fonds cryptographiques lorsqu’ils ont lancé des plateformes de collecte de fonds compétitives.

La province de l’Ontario a déclaré l’état d’urgence le 11 février en raison des barrages routiers des manifestants qui ont conduit son gouvernement à refroidir des millions de dons aux manifestants. Le premier ministre Justin Trudeau a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février pour la première fois dans l’histoire du Canada, lui donnant la possibilité de geler les comptes bancaires des manifestants et de surveiller les «transactions importantes et suspectes», y compris la cryptographie.

Deux jours plus tard, le personnel fédéral du Canada a envoyé des lettres à de nombreux échanges cryptographiques exigeant qu’ils cessent de traiter les transactions de plus de trente adresses de portefeuille cryptographiques spécifiques couplées aux protestations continues.