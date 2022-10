Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Clark

NearPay est un protocole de crypto-finance qui suit les meilleures pratiques de la banque numérique et les adapte au domaine de la crypto. C’est le premier membre de la Écosystème NEAR émettant des cartes physiques et virtuelles qui permettent à ses utilisateurs de convertir des crypto-monnaies en fiat et de payer leurs achats quotidiens. La liste complète des solutions de paiement complètes de NearPay comprend :

Carte Visa prépayée

Portefeuille NearPay

Échange proche de Pay

Widget B2B NearPay

Voici ce que vous devez savoir sur ces produits.

Carte Visa prépayée

De nos jours, de nombreuses plates-formes cryptographiques fournissent des cartes de paiement pour rendre leurs services plus pratiques et efficaces tout en établissant des ponts entre les paiements cryptographiques et conventionnels. Le trait distinctif de Carte Visa NearPay est sa flexibilité et son faible coût. Pour seulement 1 EUR/GBP par mois et une émission gratuite (pour la carte virtuelle), vous disposez d’un outil polyvalent pour régler vos paiements en crypto partout où Visa est acceptée. Fondamentalement, cela fonctionne comme une carte bancaire ordinaire.

La carte est disponible pour les résidents du Royaume-Uni et de tous les pays de l’EEE. Elle se décline en deux variantes : une carte virtuelle délivrée instantanément après l’inscription et une carte physique qui vous est délivrée pour faciliter l’utilisation hors ligne. L’interface simple des applications NearPay vous permet de suivre les dépenses, de charger/décharger la carte et d’ajuster ses paramètres directement depuis un navigateur Web ou des appareils Android et iOS.



Avec 38 crypto-monnaies prises en charge, la carte NearPay est un moyen sécurisé et universel de crypto-paiements. Pour l’obtenir, il vous suffit de suivre deux étapes : créer un compte et le vérifier. Après cela, une version virtuelle d’une carte devient disponible instantanément, vous pouvez donc utiliser vos actifs cryptographiques au quotidien sans tracas.

Portefeuille NearPay

Portefeuille NearPay est une application unique pour stocker, envoyer et recevoir des cryptos en toute sécurité et facilement. Il prend en charge près de 40 crypto-monnaies et d’autres seront bientôt ajoutées. L’API généreuse à venir jusqu’à 15,81% sera proposée à tous ceux qui veulent gagner plus en mettant de côté une partie de leurs actifs cryptographiques.

L’échange de crypto en fiat et inversement peut se faire en quelques clics. Pour cela, vous devez charger votre compte NearPay, ce qui peut se faire de plusieurs manières :

Utilisez votre carte bancaire Visa ou MasterCard (cela prend environ 20 minutes)

Effectuez un virement bancaire en EUR (via un compte SEPA) ou en GBP

Rechargez votre carte NearPay Visa avec vos fonds cryptographiques

Échange proche de Pay

Vous pouvez acheter de la crypto avec fiat en quelques clics via le Widget NearPay. Plus de 30 devises crypto et 29 devises fiduciaires sont prises en charge. L’interface est simple et directe, et ce n’est pas un cliché. Ça l’est vraiment. Il n’y a que le widget avec un bouton d’action, vous pouvez donc profiter d’un service sans fioritures. L’achat de crypto ne prendra que quelques minutes :

Sélectionnez la crypto-monnaie que vous allez acheter et le fiat avec lequel vous allez payer

Entrez votre adresse de portefeuille (soyez précis pour spécifier le bon portefeuille auquel vous pouvez accéder)

Pass light KYC (seuls votre email et votre nom sont requis)

Entrez les détails de votre carte Visa ou Mastercard

C’est ça. Les transactions sont traitées en 20 minutes en moyenne.

Surtout, le widget offre les meilleures conditions pour acheter NEAR, un jeton utilitaire de l’écosystème NEAR, car vous ne payez aucun frais de réseau.

Widget B2B NearPay

Widget NearPay peut également constituer une solution efficace pour les entreprises désireuses d’accepter des moyens de paiement innovants. NearPay Widget est peut-être le moyen le plus simple de connecter les royaumes crypto et fiat. L’intégration du widget ne prend que quelques lignes de code.

Les clients peuvent vous payer en fiat qui sera converti en crypto et envoyé à votre portefeuille. Cette passerelle de paiement est une solution efficace pour les détaillants en ligne et les fournisseurs de services.

Conclusion

Avec NearPay, acheter, échanger, stocker et utiliser la cryptographie est aussi simple que les monnaies fiduciaires. En résumé, en utilisant une vaste gamme de produits NearPay, vous pouvez :

Utilisez la cryptographie pour payer des biens et des services partout où les cartes Visa sont acceptées

Échangez fiat en crypto et crypto en crypto en quelques clics instantanément

Acheter des cryptos via une carte bancaire ou un virement bancaire

Retirer la crypto sur un compte bancaire

Commencez à accepter les paiements cryptographiques via NearPay Widget (pour les entreprises)

NearPay a habilement intégré les meilleures fonctionnalités de la banque numérique avec une technologie cryptographique innovante pour améliorer l’expérience utilisateur dans la gestion des finances.